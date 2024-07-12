Британія не дозволяла Україні використовувати Storm Shadow на території РФ - The Telegraph

Дозвіл на запуск стратегічної ракети по Росії потребуватиме схвалення трьох країн, однією з яких є Велика Британія.

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Велика Британія спростувала дозвіл бити ракетами Storm Shadow по території РФ / Колаж: Главред, фото: x.com/ZelenskyyUa, скріншот відео

Велика Британія не давала Україні дозволу на використання далекобійних ракет Storm Shadow для завдання ударів по території країни-агресора Росії. Це стало незручним дипломатичним моментом для британського прем'єр-міністра Кіра Стармера.

У четвер, 12 липня, на Даунінг-стріт заявили, що політика уряду "не змінилася" щодо розгортання ракет великої дальності попри коментарі прем'єр-міністра, які припускали, що він послаблює обмеження на використання ракет, передає The Telegraph.

Зазначається, що британський уряд дозволив Києву запускати ракети по цілях в окупованому Криму і на материковій частині України, але заборонив країні використовувати їх для ураження цілей на території Росії. Британські чиновники занепокоєні тим, що такий крок призведе до ескалації війни та може втягнути Велику Британію в конфлікт із РФ.

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Президент України Володимир Зеленський, який зустрічався зі світовими лідерами на саміті НАТО у Вашингтоні, оголосив у середу ввечері, що йому було надано дозвіл на використання стратегічних крилатих ракет у Росії.

"Сьогодні вранці я дізнався про дозвіл використовувати ракети Storm Shadow проти військових цілей на території Росії. Сьогодні у нас була можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення", - написав Зеленський у соцмережі X (Twitter).

Джерела видання зазначили, що дозвіл застосовувати ракети Storm Shadow по території Росії не є "вирішеною справою".

Високопоставлене джерело в оборонному відомстві заявило, що ситуація "складніша", ніж припускав президент України. Співрозмовники видання додали, що дозвіл на запуск стратегічної ракети по Росії потребуватиме схвалення трьох країн, однією з яких є Велика Британія.

Як відомо, виробництвом ракет Storm Shadow спільно з Великою Британією займається Франція.

"Цього не станеться", - додало джерело, відповідаючи на запитання, чи запустить Україна ракети Storm Shadow по території Росії.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Застосування Storm Shadow для ударів по Росії

11 липня видання Bloomberg писало, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території країни-агресора Росії. Таким чином, Страмер підтвердив, що він продовжить політику попереднього британського уряду щодо використання зброї великої дальності в російсько-українській війні.

Удари по території Росії західною зброєю - останні новини

Адміністрація президента США Джо Байдена зняла низку обмежень, які до цього вважалися "червоними лініями".

Навесні Вашингтон нарешті відправив далекобійні ATACMS до 300 км для ударів по військових об'єктах росіян у Криму. Дискусії в Білому домі почалися після того, як Китай почав постачати Росії високі технології, а КНДР - допомагати Москві балістичними ракетами.

Потім Америка на тлі наступу РФ у Харківській області дозволила бити її озброєнням по російській території, що межує з Харківщиною.

Нещодавно радник Байдена Джейк Салліван, який багато в чому формує політику Білого дому щодо війни в Україні, уточнив, що радіус застосування зброї США по РФ розширено і на інші прикордонні регіони країни-агресора.

Україна все ще не може використовувати по Росії американське далекобійне озброєння, а Штати категоричні щодо відправки в Україну своїх військ.

9 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна робить усе можливе, щоб домогтися від США дозволу бити по аеродромах на території РФ.

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