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Прем'єр Британії Стармер не проти ударів по РФ ракетами Storm Shadow

Анна Ярославська
10 липня 2024, 12:27
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Кір Страмер підтвердив, що продовжить політику попереднього британського уряду щодо використання зброї великої дальності на війні РФ і України.
Кір Стармер, Storm Shadow
Кір Стармер висловився про удари по РФ ракетами Storm Shadow / Колаж: Главред, фото: x.com/Keir_Starmer, mil.in.ua

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території країни-агресора Росії. Таким чином, Страмер підтвердив, що він продовжить політику попереднього британського уряду щодо використання зброї великої дальності в російсько-українській війні.

Як пише Bloomberg, Стармер погодився, що Україна має вирішувати, як використовувати ракети Storm Shadow.

"Ракети очевидно повинні використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, як і слід було очікувати", - сказав прем'єр журналістам під час поїздки на саміт НАТО у Вашингтоні.

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При цьому, на його думку, Storm Shadows мають використовуватися "в оборонних цілях".

"Але Україна повинна вирішити, як її розгорнути для цих оборонних цілей", - додав Стармер.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Storm Shadow - це крилаті ракети з точним наведенням і дальністю стрільби понад 250 кілометрів (155 миль).

Україна заявила, що їй необхідно завдавати ударів по військових цілях на території Росії, щоб захистити себе і відбити російські атаки, і дебати з цього питання між її союзниками є одним із головних питань, які обговорюватимуться на саміті НАТО.

Деякі європейські країни, такі як Велика Британія, висловили підтримку позиції України, але уряд США досі чинив опір скасуванню всіх обмежень на використання своєї зброї Києвом. Адміністрація Байдена заявляє, що не допускає українських ударів по території вглиб Росії, вважаючи це червоною лінією для запобігання ескалації з Москвою.

"Ці зауваження стали першим випадком, коли Стармер підтвердив прихильність своєї нової адміністрації політиці після своєї перемоги на загальних виборах у Великій Британії минулого тижня. Вони перегукуються зі словами, використаними урядом його попередника Ріші Сунака, який ніколи прямо не заявляв, що дозволив Україні використовувати Storm Shadow для ударів по території Росії, але дав зрозуміти, що це так, заявивши, що Київ сам вирішує, як їх застосовувати", - пише Bloomberg.

Коментуючи ракетний удар РФ по клініці "Охматдит", Стармер сказав, що це був "абсолютно шокуючий, жахливий напад, який став "дуже важливим, хоча і трагічним фоном для цього саміту".

"Моє послання президенту Путіну таке: цей саміт НАТО слід розглядати як ясну і єдину рішучість союзників по НАТО та інших країн, які перебувають там, підтримати Україну і протистояти російській агресії", - сказав Стармер.

Удари по території Росії західною зброєю - останні новини

Після проблем із затвердженням нової допомоги Україні Конгресом та успіхів російської армії Адміністрація Байдена зняла низку обмежень, які до цього вважалися "червоними лініями".

Навесні Вашингтон нарешті відправив далекобійні ATACMS до 300 км для ударів по військових об'єктах росіян у Криму. Дискусії в Білому домі почалися після того, як Китай почав постачати Росії високі технології, а КНДР - допомагати Москві балістичними ракетами.

Потім Америка на тлі наступу РФ у Харківській області дозволила бити її озброєнням по російській території, що межує з Харківщиною.

Нещодавно радник Байдена Джейк Салліван, який багато в чому формує політику Білого дому щодо війни в Україні, уточнив, що радіус застосування зброї США по РФ розширено і на інші прикордонні регіони країни-агресора.

Україна все ще не може використовувати по Росії американське далекобійне озброєння, а Штати категоричні щодо відправки в Україну своїх військ.

9 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна робить усе можливе, щоб домогтися від США дозволу бити по аеродромах на території РФ.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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