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"Точка перелому в Україні": Байден може переглянути деякі обмеження - WP

Марія Николишин
29 травня 2024, 13:19оновлено 29 травня, 14:11
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Офіційні особи США стурбовані тим, що Росія скупчує війська та техніку для нападу на Харків та інші міста на сході України.
Байден зважує, чи варто поглиблювати свій альянс з Києвом / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Щоб протистояти просуванню країни-агресорки Росії в Україні, президент США Джо Байден розглядає два нові контрзаходи. Один з них може призвести до "ще однієї точки перелому в Україні", повідомляє WP.

"Ці кроки означатимуть значну ескалацію ретельно вивіреної політики Байдена щодо підтримки України.... Той факт, що такі кроки зараз розглядаються, свідчить про зростаючу стурбованість адміністрації щодо вразливості України на полі бою", - пише видання.

Як зазначається, загроза нових санкцій проти Китаю є особливо делікатною, оскільки вона виникає в той час, коли обидві країни намагаються стабілізувати свої відносини.

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"Але офіційні особи США стурбовані тим, що Пекін, технічно дотримуючись своєї обіцянки не постачати зброю Москві, став найбільшим фактором розвитку оборонного сектору Росії та її повномасштабного вторгнення в Україну", - пише WP.

Видання також наголошує, що офіційні особи США стурбовані тим, що Росія скупчує війська та техніку для нападу на Харків та інші міста на сході України.

"Американська артилерія та ракети малої дальності можуть вразити ці цілі, не загрожуючи глибокими ударами по Росії. Але наразі Сполучені Штати обмежують їх використання всередині України, тому вони не можуть завдати удару по великих російських центрах матеріально-технічного забезпечення та збору військ, розташованих за кордоном. Але це може змінитися, оскільки інші країни НАТО тиснуть на Байдена, щоб він послабив контроль", - зазначає WP.

Журналісти видання додають, що "можливо, ми наближаємося до ще однієї точки перелому в Україні".

"У той час як Китай все сильніше схиляється до свого партнерства з новою домінуючою Росією, Байден зважує, чи варто поглиблювати свій альянс з Києвом. Це призвело б до нових ризиків, але мало б сенс, якби це могло зміцнити Україну", - зазначає видання.

Удари по Росії західною зброєю - позиція світу

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Польща не встановлюватиме обмежень щодо використання Україною наданої Варшавою зброї для ударів по військових цілях на території Росії.

В той же час, видання Bild зазначає, що Захід вимагає, щоб зброя НАТО не застосовувалася на території РФ або над нею, що ускладнює ситуацію для ЗСУ, особливо в контексті битви за Харків.

В свою чергу, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати не підтримують і не заохочують використання поставлених Україні західних озброєнь для ударів за межами української території, однак Київ сам ухвалює рішення про те, як ефективно розпоряджатися цією зброєю.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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війна в Україні Джо Байден війна Росії та України
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