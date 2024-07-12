Австралія оголосила рекордний пакет військової допомоги Україні

Австралійський військовий пакет охоплює керовані ракети і ракети ППО, протитанкову зброю, боєприпаси та партію черевиків.

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Річард Марлз сказав, що це не останній пакет, який Австралія надає Україні / Колаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal, pixabay.com

Уряд Австралії має намір надати Україні ще $250 мільйонів військової підтримки - це найбільша допомога від цієї країни з моменту вторгнення Росії в Україну.

Віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Австралії Річард Марлз оголосив про пакет допомоги в останній день саміту НАТО у Вашингтоні, передає австралійське агентство новин ABC News.

Австралійський військовий пакет охоплює керовані ракети і ракети ППО, протитанкову зброю, боєприпаси і партію черевиків.

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Загальна вартість підтримки Австралії для українських військових сягає 1,1 мільярда доларів.

"Це не останній пакет, про який ми оголошуємо. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Україна врегулювала цей конфлікт на власних умовах", - сказав Марлз.

Видання зазначає, що саміт НАТО, який проходив на тлі турбулентності в американській політиці, був здебільшого зосереджений на посиленні підтримки України.

Австралія та інші партнери з країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, які не є членами НАТО, направили свої делегації для зміцнення зв'язків з альянсом на тлі побоювань щодо китайської агресії в регіоні.

Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо Саміт НАТО відбувся з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, та був присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі. На саміт у Вашингтоні запрошено міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО.Серед запрошених – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Також це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а й лідери країн-партнерів Індо-Тихоокеану: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії. Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

Військова допомога Україні - останні новини

США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його загальна вартість становить 225 мільйонів доларів.

Нідерланди оголосили про виділення додаткового пакета військової допомоги для України на 300 мільйонів євро, які підуть на закупівлю боєприпасів для літаків типу F-16, що їх незабаром отримає Україна.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував новий додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів.

Керівники США, Нідерландів, Німеччини, Італії та Румунії зобов'язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Загалом партнери пообіцяли виділити понад один мільярд доларів на підтримку ППО України, нові системи ППО та "сотні додаткових перехоплювачів упродовж наступного року".

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