ЗСУ отримали від США ракети ATACMS і можуть бити по Кримському мосту - Forbes

Сили оборони могли потопити російський тральщик "Ковровец" у Севастополі за допомогою поставлених США ракетних комплексів ATACMS.

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Україна отримала ракети ATACMS і може бити по Кримському мосту - Forbes / колаж Главред, фото Most.life і "Вікіпедія"

Сили оборони України могли потопити російський тральщик "Ковровец" у тимчасово окупованому Севастополі за допомогою поставлених Пентагоном ракетних комплексів Army Tactical Missile Systems (ATACMS). Про це повідомляє західне видання Forbes.

Журналісти зазначають, що порт Севастополя в анексованому Росією півострові Крим, по якому було завдано удару в ніч з 18 на 19 травня, розташований за понад 240 кілометрів на південь від лінії фронту.

Вражати точно ціль на такій відстані можуть далеко не всі види ATACMS (і потрапляння в "Ковровець" може свідчити про те, що Україна отримала більш точні 170-мильні (приблизно 272,5 км - Главред) M48 або 190-мильні (305,7 км - Главред) M57 ATACMS, вважають експерти.

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Наслідки таких поставок, кажуть журналісти, "величезні", і на те, що залишилося від Чорноморського флоту країни-агресора РФ, який досі перебуває в Севастополі, чекає "велика біда". У армії окупантів майже немає можливостей для боротьби з ATACMS у Криму, сказав Forbes португальський військовий консультант Нуно Феліш.

Точні удари ATACMS можуть становити серйозну небезпеку і для Керченського мосту, який з'єднує південь Росії з тимчасово окупованим півостровом Крим.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS у транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і M142 HIMARS.

"Якщо вони потрапляють у корабель, то здатні вразити і міст", - сказав норвезький експерт Фабіан Хоффманн.

За його висловом, ATACMS "мають серйозне значення для того, щоб зробити непридатною ключову місцевість війни - Крим".

Удари України по військах РФ у Криму - свіжі новини по темі:

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Росіяни 19 травня звинуватили Україну в атаці території РФ та окупованого Криму. В окупантів заявили, що півострів атакували 9 ракетами ATACMS, а по об'єктах у Росії було завдано ударів 60 безпілотниками.

У Британії закликали Німеччину дати Україні Taurus і дозволити бити ними по Криму. У Лондоні нагадали, що Кримський півострів - територія України, яку захопила Росія.

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