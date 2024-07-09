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Перший крок вже є: Україна "вижимає" із США дозвіл на удари по аеродромах РФ - Кулеба

Ангеліна Підвисоцька
9 липня 2024, 22:48
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Другим кроком стануть ухвалені рішення на саміті НАТО, каже міністр закордонних справ
Кулеба, США
Україна добивається від США дозволу бити по аеродромах / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Україна робить все можливе, щоб добитися від США дозволу бити по аеродромах на території РФ. Проти російського терору готується потужний військово-дипломатичний удар. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Першим кроком до цього стали ухвалені у Польщі рішення. Другий крок - майбутні ухвалені рішення на саміті НАТО.

"Вони стосуватимуться практичних речей - яку зброю отримає Україна, які засоби ППО отримає Україна - почекайте трохи, і ви все побачите, це буде сильна дієва відповідь. Але ми працюватимемо ще над одним рішенням, яке не залежить від НАТО безпосередньо - але залежить від США", - сказав Кулеба.

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Саміт НАТО у Вашингтоні - що відомо

Нагадаємо, представник Держдепу США Деніел Сайзек заявив, що Україна не отримає запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні, тому що країні необхідно провести подальші реформи у Збройних Силах.

Водночас Північноатлантичний альянс на саміті у Вашингтоні, який відбудеться в липні, оголосить про рішення створити у Німеччині місію з координації широкого спектра допомоги Україні в довгостроковій перспективі. Буде запропоновано створити нову штаб-квартиру для управління військовою допомогою Києву в Німеччині. Місія називатиметься NSATU - "Допомога і навчання НАТО в галузі безпеки для України".

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що основна увага на саміті НАТО буде зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі.

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війна в Україні новини США вторгнення Росії саміт НАТО Дмитро Кулеба
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