Перший крок вже є: Україна "вижимає" із США дозвіл на удари по аеродромах РФ - Кулеба

Україна робить все можливе, щоб добитися від США дозволу бити по аеродромах на території РФ. Проти російського терору готується потужний військово-дипломатичний удар. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.
Першим кроком до цього стали ухвалені у Польщі рішення. Другий крок - майбутні ухвалені рішення на саміті НАТО.
"Вони стосуватимуться практичних речей - яку зброю отримає Україна, які засоби ППО отримає Україна - почекайте трохи, і ви все побачите, це буде сильна дієва відповідь. Але ми працюватимемо ще над одним рішенням, яке не залежить від НАТО безпосередньо - але залежить від США", - сказав Кулеба.відео дня
Саміт НАТО у Вашингтоні - що відомо
Нагадаємо, представник Держдепу США Деніел Сайзек заявив, що Україна не отримає запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні, тому що країні необхідно провести подальші реформи у Збройних Силах.
Водночас Північноатлантичний альянс на саміті у Вашингтоні, який відбудеться в липні, оголосить про рішення створити у Німеччині місію з координації широкого спектра допомоги Україні в довгостроковій перспективі. Буде запропоновано створити нову штаб-квартиру для управління військовою допомогою Києву в Німеччині. Місія називатиметься NSATU - "Допомога і навчання НАТО в галузі безпеки для України".
Глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що основна увага на саміті НАТО буде зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі.
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