США дозволили бити ЗСУ американською зброєю по Росії, але з обмовкою

Україна не зможе завдавати ударів углиб Росії, однак зможе покінчити з постійним повітряним терором Росією Харкова.

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США дали добро на удари своєю зброєю / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Адміністрація Байдена потайки дозволила Києву завдавати ударів по території РФ, але з умовою, що атаки відбуватимуться в межах прикордонних регіонів Росії, звідки окупанти ведуть свій наступ та обстрілюють материкову Україну, пише Politico з посиланням на американських високопосадовців.

Зокрема, ідеться про можливість застосування американського озброєння по авіації ВКС РФ, яка тероризує Харків та інші прифронтові міста авіабомбами.

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Водночас ЗСУ не зможуть застосовувати це озброєння по цивільній інфраструктурі, також Вашингтон категоричний щодо пусків американських далекобійних ракет углиб Росії для ураження військових обʼєктів.

Байдена і його радників змусили змінити думку події на Харківщині, де Росія, скориставшись перевагою у боєприпасах і кількості військ, змогла витиснути Сили оборони з низки прикордонних населених пунктів, які раніше перебували у "сірій зоні".

Наступ РФ - Україна просить дозволити їй бити по Росії

НАТО наближається до скасування обмеження щодо використання переданого Україні західного озброєння територією Росії. Раніше це вважалося "червоними лініями" Альянсу, щоб уникнути прямого зіткнення з силами країни-агресора.

Щоправда, позиція керівництва НАТО змінилася. Дискусії розпочалися у Білому домі після того, як Китай почав постачати Росії високі технології, а КНДР – допомагати Москві балістичними ракетами.

Деякі країни-партнери України вже цей дозвіл дали, наприклад Велика Британія (постачає крилаті ракети) і Швеція (постачає артилерію), а інші, зокрема Італія, поки що роблять обережні заяви, але такої можливості не виключають.

Наразі російські окупанти продовжують концентрувати сили на півночі Харківської області на напрямі головного удару Стрілеча-Липці та неподалік міста Вовчанськ. Ворог здійснює передислокацію додаткових бригад та полків за іншими напрямками бойових дій та безпосередньо з полігонів.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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