Ріші Сунак визнав поразку на виборах: хто стане новим прем'єром Британії

Сунак заявив, що Лейбористська партія виграла дострокові парламентські вибори у Великій Британії, та взяв на себе відповідальність за програш консерваторів.

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Ріші Сунак залишає посаду, новим прем'єром Британії стане Кір Стармер / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, x.com/Keir_Starmer

Дострокові парламентські вибори у Великій Британії, які відбулися 4 липня, завершилися перемогою Лейбористської партії. Лідер лейбористів Кір Стармер стане прем'єр-міністром і зможе сформувати уряд, пише AP. Таким чином, Консервативна партія у Великій Британії вперше за 14 років перебування при владі опинилася в меншості.

Нинішній прем'єр Ріші Сунак визнав програш консерваторів. Уранці в п'ятницю, 5 липня, у місті Норталлертон, де розташований його виборчий округ, Сунак заявив, що "Лейбористська партія виграла ці загальні вибори".

"Я зателефонував Кіру Стармеру, щоб привітати його з перемогою. Зараз я вирушаю до Лондона, де розповім більше про сьогоднішній результат, перш ніж залишити посаду прем'єр-міністра, якому я віддав усі свої сили", - сказав Сунак.

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"Є багато чого повчитися і багато над чим подумати. І я беру на себе відповідальність за наш програш", - додав він.

Уже вдень 5 липня Стармер після аудієнції у британського короля стане новим прем'єр-міністром Великої Британії.

Кір Стармер / Фото: x.com/Keir_Starmer

Офіційний підрахунок результатів по округах уже підтверджує, що лейбористи отримують 328 місць у Палаті громад - це вже перевищує мінімальну більшість у 326 мандатів.

Що відомо про Кіра Стармера

Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року.

На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною і приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху.

Кір Стармер / Фото: x.com/Keir_Starmer

Позиція тіньового кабінету Стармера полягає у збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення.

У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти.

"Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Кір Страмер відвідав Бучу та Ірпінь / Фото: Анатолій Федорук\Telegram

Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями.

"Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Військова допомога Україні від Великої Британії

У травні Міністерство оборони Великої Британії заявило, що країна передає Україні величезний пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Це стане найбільшим в історії пакетом військової допомоги.

ЗМІ писали, що в грошовому еквіваленті Британія - один із найщедріших донорів, який надав Україні 5,7 мільярда доларів військового обладнання. Це третє місце серед інших країн. Британія поступається лише Німеччині та Сполученим Штатам.

У червні повідомлялося, що Велика Британія надасть пакет фінансування на суму до 242 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 309 мільйонів доларів) для невідкладних гуманітарних, енергетичних і стабілізаційних потреб України.

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