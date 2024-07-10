На тлі відправки F-16: Зеленський обговорив удари по РФ ракетами Storm Shadow

Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Британії практичну реалізацію рішення про дозвіл Україні бити по Росії ракетами Storm Shadow.

https://glavred.net/ukraine/na-fone-otpravki-f-16-zelenskiy-obsudil-udary-po-rf-raketami-storm-shadow-10579844.html Посилання скопійоване

Зеленський обговорив удари по РФ ракетами Storm Shadow / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський в рамках саміту НАТО у Вашингтоні провів перші переговори із новим прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Зокрема, в рамках переговорів йшлось про практичне застосування британських ракет Storm Shadow для ударів по території РФ на фоні початку постачання до України літаків F-16. Про це Володимир Зеленський написав у своєму Телеграм-каналі.

Володимир Зеленський подякував Британії за всі фінансові та військові пакети допомоги для України.

"Вранці я прочитав про дозвіл на використання ракет Storm Shadow по військових обʼєктах на території РФ. І сьогодні ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення", - написав Зеленський. відео дня

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Передача Україні літаків F-16 - удари ракетами Storm Shadow по військових цілях РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про початок передачі Україні винищувачів F-16 з Нідерландів та Данії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії.

Велика Британія і Франція не встановили чітких обмежень щодо застосування Storm Shadow/SCALP по військових цілях у Росії. Дальності цих ракет (250 км) достатньо для ударів по аеродромах у Бєлгородській і Курській областях, звідки ворог веде обстріл Харкова, йдеться в матеріалі BBC.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред