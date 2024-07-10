УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

На тлі відправки F-16: Зеленський обговорив удари по РФ ракетами Storm Shadow

Юрій Берендій
10 липня 2024, 23:11
56
Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Британії практичну реалізацію рішення про дозвіл Україні бити по Росії ракетами Storm Shadow.
На тлі відправки F-16: Зеленський обговорив удари по РФ ракетами Storm Shadow
Зеленський обговорив удари по РФ ракетами Storm Shadow / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський в рамках саміту НАТО у Вашингтоні провів перші переговори із новим прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Зокрема, в рамках переговорів йшлось про практичне застосування британських ракет Storm Shadow для ударів по території РФ на фоні початку постачання до України літаків F-16. Про це Володимир Зеленський написав у своєму Телеграм-каналі.

Володимир Зеленський подякував Британії за всі фінансові та військові пакети допомоги для України.

"Вранці я прочитав про дозвіл на використання ракет Storm Shadow по військових обʼєктах на території РФ. І сьогодні ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення", - написав Зеленський.

відео дня
Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Передача Україні літаків F-16 - удари ракетами Storm Shadow по військових цілях РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про початок передачі Україні винищувачів F-16 з Нідерландів та Данії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії.

Велика Британія і Франція не встановили чітких обмежень щодо застосування Storm Shadow/SCALP по військових цілях у Росії. Дальності цих ракет (250 км) достатньо для ударів по аеродромах у Бєлгородській і Курській областях, звідки ворог веде обстріл Харкова, йдеться в матеріалі BBC.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський новини Великобританії Саміт НАТО у Вашингтоні
Реклама

Головне за день

Удари вглиб Росії американською зброєю: в США закликали зняти обмеження для ЗСУ

Удари вглиб Росії американською зброєю: в США закликали зняти обмеження для ЗСУ

00:13 Україна
На тлі відправки F-16: Зеленський обговорив удари по РФ ракетами Storm Shadow

На тлі відправки F-16: Зеленський обговорив удари по РФ ракетами Storm Shadow

23:11 Україна
США відправляють "Томагавки" ближче до РФ: це вперше з часів холодної війни

США відправляють "Томагавки" ближче до РФ: це вперше з часів холодної війни

21:27 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Не на хвостик: на що звернути увагу при виборі кавунів - як купити найсолодший 10126

Не на хвостик: на що звернути увагу при виборі кавунів - як купити найсолодший

Від плодів ломитимуться гілки: як обрізати черешню влітку для підвищення врожаю 4538

Від плодів ломитимуться гілки: як обрізати черешню влітку для підвищення врожаю

Путіністка Сніжана Єгорова обізвала українок і одразу була покарана 4352

Путіністка Сніжана Єгорова обізвала українок і одразу була покарана

Бери їх тепленькими : Арестович дав пораду Путіну, як завоювати українців 4113

"Бери їх тепленькими": Арестович дав пораду Путіну, як завоювати українців

Останні новини

00:13

Удари вглиб Росії американською зброєю: в США закликали зняти обмеження для ЗСУ

10 липня, середа
23:29

Експерти закликали не мити вікна в сонячний день: у чому причина

23:26

Росія влаштувала істерику на тлі відправки в Україну перших F-16

23:11

На тлі відправки F-16: Зеленський обговорив удари по РФ ракетами Storm Shadow

23:11

Популярний український актор потрапив у ДТП: "Удар стався. Мене трухануло"

Ангари для літаків не вирішать проблеми з БПЛА, Україні потрібні ППО та РЕБ - КрамаровАнгари для літаків не вирішать проблеми з БПЛА, Україні потрібні ППО та РЕБ - Крамаров
22:28

Орбан відмовився від участі в місії Україна-НАТО - що заявив прем'єр Угорщини

22:02

Україна працює з Туреччиною над новим винищувачем п'ятого покоління - деталі

21:47

"Уже нове кохання": співачка Алсу завела коханця - ЗМІ

21:27

США відправляють "Томагавки" ближче до РФ: це вперше з часів холодної війни

Реклама
20:53

Як припинити заїдати стрес: тренерка розповіла про цікаву техніку "Лимон"

20:51

"Рішення коригуватимуть": США можуть дозволити Україні бити по РФ далекобійною зброєю

20:39

Польща "відкотила" заяву про збиття ракет над Україною — США "відхрестилися"

20:23

Alyona Alyona розкрила свою вагу та показала свій "антирекорд"Відео

20:15

"Честь і відповідальність": зірковий письменник і музикант показав, як служить у НГУ

20:12

Спека буде навіть вночі, але не скрізь: у які області грозові дощі принесуть свіжість

20:04

Нідерланди виділять додаткові 300 мільйонів євро для України: на що підуть кошти

20:02

Росія бреше про Охматдит, смакуючи котлетку "по-київськи"Погляд

19:51

Одна з країн НАТО підштовхує Альянс до того, щоби запросити Україну

19:30

"Спочатку довго плакала": подруга Пугачової розкрила, коли та повернеться до РФ

19:20

"Був у критичному стані": у Києві померла дитина після обстрілу "Охматдиту"

Реклама
19:15

Що можна підключити до генератора 1 кВт: прилади, які нам знадобляться

19:00

Злата Огнєвіч відверто розповіла про "несподіванку" від Олега Винника

18:51

Який сигнал НАТО відправить Україні: ЗМІ розкрили текст підсумкової декларації

18:42

Світла не буде понад 12 годин на добу: графіки відключень електроенергії на 11 липня

18:30

Україна підписала чергову безпекову угоду із європейською країною - деталі

18:09

Започатковано перші міжнародні спортивні змагання для ветеранів та ветеранок під егідою України актуально

18:06

Як швидко позбутися мошок на кухні: дуже простий, але робочий спосіб

18:03

В РФ заявили про захоплення ще одного села на Донеччині: в ЗСУ відповіли

17:51

У НАТО не бачать підготовки Росії до війни з країнами Альянсу: і ось чому

17:21

Столтенберг під час саміту НАТО пояснив, чому Україна поки не вступить в альянс

16:58

F-16 вже прямують до України: Зеленський із США повідомив про важливі рішення

16:54

Розшук і арешт: у РФ влаштували "розправу" над Тетяною Лазарєвою - причина

16:46

Що добре допомагає від харчової молі: 5 порад, які позбавлять вас від комах

16:28

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16: коли та скільки літаків чекати

16:26

Захищала дітей до останнього: у Львові прощаються із загиблою лікаркою із "Охматдиту"

16:20

Уже 25 тисяч звернень: Валерія Меладзе виганяють із РФ

16:11

Як позбутися клопів у дивані: дуже ефективний спосібВідео

15:46

На обличчі, руці або нозі: що означає ваша родимка

15:40

Росія "сточила" 90% свого ресурсу під Харковом: наступ "коштував дорого"

15:39

"Наступні тижні": у Єврокомісії розповіли, коли Київ отримає перші гроші від активів РФ

Реклама
15:38

8-річна волонтерка з Рівного про зібрані 1,5 млн гривень на підтримку ЗСУ та розмову з Президентом про "Джавеліни"

15:08

"Бери їх тепленькими": Арестович дав пораду Путіну, як завоювати українців

14:53

Після удару по "Охматдиту": РФ в ООН влаштувала ланч із котлетою по-київськи

14:43

Путін і Сі припускають, що мирні переговори відбудуться до кінця року - Орбан

14:38

Як оформити субсидії: кому не продовжать виплати та що змінилося

14:34

Уже не приховує: молода дружина путініста Петросяна прокоментувала свою нову вагітність

14:03

Повернення до РФ: музичний продюсер дав коментар про кар'єру Віри Брежнєвої

13:16

Лідер гурту Друга ріка звалився зі сцени на глядачівВідео

12:54

Щоб вистачило надовго: якої потужності має бути зарядна станція для будинкуВідео

12:42

Київстар ТБ показала ТОП-10 продуктів червня та найпопулярніші серіали платформи серед українців

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти