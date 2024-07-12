Байден публічно обмовився: президент США назвав Зеленського Путіним, а Харріс - Трампом

Перелік помилок Джо Байдена затьмарив результати саміту НАТО в США та став найбільш обговорюваним в Америці.

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Джо Байден кілька разів публічно обмовився на саміті НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот

Президент США Джо Байден на заході, що проходив на полях саміту НАТО у Вашингтоні, кілька разів обмовився і випадково назвав президента України Володимира Зеленського "президентом Путіним", а свого віцепрезидента Камалу Гарріс - Дональдом Трампом.

Зокрема, Байден представив Зеленського як "президента Путіна",

"Тепер я хочу передати слово президенту України, у якого стільки ж сміливості, скільки й рішучості. Пані та панове, президент Путін", - сказав глава Білого дому.

Утім він швидко зрозумів свою помилку і виправив ситуацію.

"Президент Путін? Він (Зеленський, - ред.) переможе президента Путіна. Я так зосереджений на тому, щоб перемогти президента Путіна, ми повинні турбуватися про це", - сказав Байден.

При цьому Зеленський допоміг Байдену вийти з незручного становища. Він сказав: "Я кращий", маючи на увазі, що він кращий за Путіна.

"Ви точно кращий", - погодився Байден.

Дивіться відео - Байден випадково представив Зеленського як Путіна:

Закриваючи саміт НАТО, Байден вдруге за вечір публічно переплутав прізвище людини, про яку говорив.

На фінальній пресконференції саміту президента США запитували про внутрішню політику і про те, чи знімається він із виборів, а також згадали інцидент, коли він помилково "дав слово Путіну", представляючи Зеленського.

Відповідаючи на запитання про участь у президентських перегонах і про те, чи може Байден поступитися місцем Камалі Гарріс, Байден знову переплутав прізвище і він назвав свого віцепрезидента "Трампом".

"Я б не вибрав віцепрезидента Трампа бути віцепрезидентом, якби я не вважав, що вона має достатню кваліфікацію, щоб бути президентом", - сказав Байден.

Дивіться відео - Джо Байден випадково переплутав імена Гарріс і Трампа:

Попри допущені обмовки, Байден виключив своє зняття з перегонів.

"Я вважаю, що я найбільш кваліфікований", - заявив він.

Зазначимо, цей перелік помилок затьмарив результати саміту в США і став найбільш обговорюваним у США.

Загалом саміт НАТО був для Байдена, по суті, передвиборчою подією і мав на меті довести виборцям, що він готовий працювати.

Як повідомляв Главред, в американських ЗМІ поширюються припущення про те, що Джо Байден хворий, у нього нібито хвороба Паркінсона. В адміністрації американського лідера спростовують цю інформацію.

Психічне здоров'я Байдена стало предметом широких спекуляцій після його виступу на дебатах 27 червня з колишнім президентом Дональдом Трампом, коли чинний глава Білого дому часом, здавалося, втрачав хід думок.

Дебати Байдена і Трампа - що відомо 27 червня у США відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. За оцінками глядачів та експертів, чинний глава Білого дому провалив їх, а явним переможцем став республіканець. І це попри те, що Трампа "спіймали" одразу на тридцяти неправдивих заявах. У Байдена таких було всього дев'ять. Опитування Wall Street Journal показало, що Трамп перемагає Байдена з різницею 48% проти 42%, а опитування New York Times/Siena показало, що перевага Трампа над Байденом збільшилася на три пункти до 49% проти 43%. Згідно з даними опитування Ipsos і вебсайту 538, попри перемогу Трампа над Байденом у першому турі дебатів із показниками 60% проти 21%, обидва кандидати майже не втратили свої електоральні позиції. Демократи можуть достроково висунути кандидатуру Джо Байдена на президентські вибори у США, щоб припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну після виступу на дебатах із його опонентом Дональдом Трампом. За словами співрозмовників видання Bloomberg, це може статися вже 21 липня, коли відбудеться засідання комітету партії. Президент США Джо Байден заявив співробітниками своєї виборчої кампанії, що не планує йти з президентських перегонів і продовжить боротьбу за другий термін у Білому домі.

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