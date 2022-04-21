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Божевільна політика Путіна: Ілларіонов пояснив, навіщо РФ стягнула війська до кордону з Фінляндією

21 квітня 2022, 03:35

Ситуація з військами РФ біля кордонів з Фінляндією зайвий раз підкреслює характерну особливість режиму Путіна, вважає Андрій Ілларіонов.

Андрій Ілларіонов
Росія не демонструє готовності воювати з Фінляндією - Ілларіонов / УНІАН

Стягування Росією військ до кордонів Фінляндії не вказує на готовність Москви до військового протистояння з Гельсінкі. Заходи спрямовані на безпідставну демонстрацію сили. Мова йде про один з елементів божевільної політики, яку проводить правлячий режим президента Володимира Путіна. Про це заявив старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні Андрій Ілларіонов.

У чаті на Главреді у відповідь на питання про те, чи вказує ситуація з концентрацією військ Росії на підготовку держави до війни з Фінляндією, він сказав, що такі маневри є безпідставною демонстрацією. Подібні заходи не сигналізують про готовність або наміри починати військові дії.читайте такожДопоки армія України не розгромить війська РФ, Путін навряд чи опиниться у в'язниці або Гаазі - Ілларіонов

"Ні, це безпідставна демонстрація. Вона не означає готовності або тим більше наміру вести військові дії проти Фінляндії. Це лише один з додаткових демонстративних елементів тієї божевільної політики, яку наразі проводить путінський режим", - підкреслив Андрій Ілларіонов.

Нагадаємо, раніше після того, як Фінляндія заявила про плани щодо вступу до Північноатлантичного альянсу, Росія розпочала стягувати війська до її кордонів. Після цього Москва застерегла Гельсінкі від вступу до НАТО. За декілька годин було встановлено пересування важкого озброєння до фінських кордонів, яке включало ракетні системи.

Плани Фінляндії щодо вступу до НАТО

У парламенті Фінляндії в середу, 20 квітня, на тлі війни Росії проти України, відбулися дебати про можливість інтеграції держави до Північноатлантичного альянсу. Зокрема, 200 депутатів протягом декількох годин обговорювали висновок уряду про переваги та ризики перебування Фінляндії в НАТО. Пізніше питання про країну у Альянсі знову винесуть на обговорення загального складу парламенту. Процедура займе орієнтовно декілька тижнів.

Примітно, президент Фінляндії Саулі Нііністе не зобов'язаний очікувати на закінчення процесу. Заявку про прийняття країни до НАТО може бути подано в будь-який момент.

Більшість фінів підтримували військовий нейтралітет НАТО, проте держава регулярно брала участь у навчаннях Альянсу. На тлі військового вторгнення Росії в Україну євроатлантичну інтеграцію Фінляндії відтепер підтримують 60%.

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