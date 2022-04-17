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Якщо Україна переможе на полі бою Росію, вона стане новим лідером Заходу - Ілларіонов

17 квітня 2022, 04:50

Україна під час війни проти РФ відіграє вже абсолютно нову роль в світі і Європі, вважає російський економіст Андрій Ілларіонов.

Андрій Ілларіонов
Весь світ може побачити, що Україна перемогла другу армію світу - Ілларіонов / УНІАН

В обережних прогнозах можна було моделювати, що Україна у разі повномасштабної війни з Росією буде залишена наодинці з агресором, але не з точки зору постачань зброї і допомоги. Припущення також включало позицію, згідно з якою в подібній ситуації Київ може не відразу і великою ціною, але здобути перемогу над Москвою. Наразі стає зрозумілим, що якщо українці переможуть росіян на полі бою, становище держави в світі кардинально зміниться. Україна стане лідером Заходу, з нею прагнутиме співпрацювати НАТО. Українська держава може зайняти таку роль у світовому співтоваристві, про яку ніхто і ніколи не мріяв. Про це заявив економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні Андрій Ілларіонов.

У чаті на Главреді він розповів про те, що ще нещодавно складно було уявити, щоб президент України Зеленський відмовився приймати у Києві президента Німеччини Штайнмаєра. Але становище української держави в світі під час війни проти Росії абсолютно змінилося.

За словами експерта, він з обережністю моделював ситуацію, за якої Росія нападе на Україну. Передбачалося, що Київ воюватиме поодинці проти Москви, проте західне співтовариство надасть військову підтримку. І наразі стає зрозумілим: якщо Україна здобуде перемогу у війні з Росією, то її становище в світовому співтоваристві дуже сильно зміниться. Той же Північноатлантичний альянс прагнутиме до співпраці з українською державою.

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читайте такожНа 51-у добу Росія програла війну, питання - в оформленні поразки, - Арестович"Свого часу цю частину я намагався акуратно передбачити, сказавши на початку 2022 року, що, якщо такого роду війна дійсно відбудеться, є серйозні підстави вважати, що Україна буде залишена поодинці, принаймні, з точки зору ведення безпосередніх військових дій, а не з точки зору постачань озброєнь і допомоги. Але у тому випадку, якщо Україна буде вести цю війну поодинці, вона не відразу і великою ціною може здобути перемогу над російськими військами. І у разі, якщо це станеться, становище України в сучасному світі радикально зміниться, і тоді не Україна прагнутиме до НАТО, а НАТО прагнутиме до України, тому що весь світ побачить, що вона змогла практично сама перемогти армію, яка називається другою за силою в світі", - вважає Ілларіонов.

Як вважає фахівець, Україна, яка відстоює західні цінності, може стати новим лідером Заходу і сучасного цивілізованого світу.

"У цій ситуації Україна може стати новим лідером Заходу. Причому вона стане країною,у якій відстоюються ті принципи, позиції і цінності, які на старому Заході вже зараз не відстоюються так, як це робиться Україною. Україна дійсно може стати лідером сучасного цивілізованого світу, як би дивно і незвично це зараз не звучало", - сказав Ілларіонов.читайте такожВійна в Україні триватиме три роки, і це за умови оптимістичного сценарію - Андрій Ілларіонов

Також він додав, що прогноз вже збувається, і якщо Україна дійсно переможе, вона отримає такий статус у світі, про який ані в країні, ані за її межами, ніхто ніколи і не мріяв.

"Минуло всього лише два місяці, і вже багато з того прогнозу починає проступати в нинішній ситуації. Якщо Україна йтиме цим шляхом і доб'ється військової перемоги над агресором, її статус і положення неймовірно зміняться, і вона буде займати таке місце в світі, про яке ніхто в Україні і за її межами ніколи не мріяв", - підкреслив Андрій Ілларіонов.

Наступ Росії на Донбас

Міністр оборони України Олексій Резніков зробив заяву про те, що Росія збирається оточити українські війська на Донбасі. Однак він упевнений в успішному відбитті наступу. Втім, для цього ЗСУ буде потрібно наступальне озброєння.

Президент Володимир Зеленський вважає, що головна мета Росії на війні - знищення української нації. Як стверджує гарант, окупаційні війська спробують оточити угруповання військ України на Донбасі чисельністю в 44 тисячі осіб. Загарбники спробують встановити контроль над усіма районами Донецької та Луганської областей.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що наступ РФ на Донбасі може розпочатися після того, як пройдуть дощі. Загарбники стягнули до регіону десятки тисяч військових і сотні одиниць техніки. Дії окупантів вказують на їх готовність до атаки.

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