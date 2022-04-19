"Що не так з росіянами": Ілларіонов пояснив, чому солдати РФ поводяться як дикі звірі

Ілларіонов пояснив, чому солдати РФ поводяться як дикі звірі / соцмережі

Масштаби мародерства ЗС РФ в Україні вражають своєю дикістю - російські військові крали унітази, собачі будки і навіть труси.

Економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов в чаті на Главреді зазначив, що 2014 році у своєму ЖЖ він почав вести рубрику "що не так з росіянами".

Під цим тегом він розміщує тексти, які присвячені поведінці російських громадян, які абсолютно вивалюються з уявлень про поведінку в цивілізованому суспільстві.

"На превеликий жаль, тексти під цим тегом розміщуються регулярно і все більш інтенсивно. Все це свідчить про світоглядний, психологічний і поведінковий стан величезної частини російського суспільства. Мова не йде про все російське суспільство, але про величезну його частини, яка не має жодних уявлень ні про право, ні про поведінку в цивілізованому суспільстві",- зазначив Ілларіонов.

читайте також"Це просто тупість": війська Росії вкрали у воїна ЗСУ і його дружини всі труси і взуттяЗа словами експерта, ця відсутність уявлень є не випадковою - вона виховується і підтримується нинішнім російським керівництвом, А поведінка російських військових, яка спостерігалася в Україні, була і в Грузії в 2008 році, в Сирії, Чечні і в Європі під час Другої світової війни.

"Така поведінка з боку військовослужбовців інших країн, як правило, найжорстокішим чином карається. Покаранням мародерів у більшості цивілізованих країн є негайна смерть. А ось в російських збройних силах таке не тільки дозволяється і допускається, але і винагороджується, стимулюється", - пояснив Ілларіонов.

читайте такожЧому російська армія, тікаючи з Бучі та Ірпеня, тягла за собою крадені труси і сковорідки"Це говорить про колосальної девіації в правовому представленні мільйонів людей на території нинішньої Російської Федерації, про їх масову кримінальну поведінку, а, відповідно, і про абсолютну необхідність ліквідації політичного режиму, існуючого сьогодні в Росії, який не тільки допускає таку поведінку, але і стимулює його, намагаючись поширити кримінальні практики на тих представників російського суспільства, які ще не користуються ними",- підсумував експерт.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти займаються мародерством в Україні, використовуючи амуніцію для перевезення награбованого. Про це розповів один із захисників України, який оглянув бронежилет противника. За його словами, металеву пластину в бронежилеті окупант РФ замінив на макбук.

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