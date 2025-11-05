Берлін просить звільнити від санкцій частину 'Роснефти' - експерт пояснив, чому

Аналітик зазначив, що після вторгнення Німеччина взяла під контроль усі активи "Роснефти" на своїй території.

Санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, УНІАН

Ключові тези Гардуса:

РФ використовувала енергетичні активи в Європі для газового шантажу ЄС

Після вторгнення Німеччина взяла під контроль активи "Роснефти"

Юридично вони російські, але фактично керує ними Берлін

Вимоги Берліна про виведення німецького підрозділу "Роснефти" з-під дії нових санкцій є логічними. Росія роками накопичувала енергетичні активи в Європі, зокрема - нафтопереробні заводи та газові сховища, однак після початку повномасштабної війни Німеччина взяла ці підприємства під свій контроль. Про це в інтерв’ю Главреду розповів аналітик енергетичної політики центру Razom We Stand Максим Гардус.

"Росія накопичувала енергетичні активи в Європі десятиліттями. Зокрема, підрозділи "Газпрому" володіли найбільшими в Європі підземними газовими сховищами в Німеччині. І коли Росія готувалася до війни з Україною 2021 року, вона навмисне не закачувала газ у власні комерційні сховища, щоб у разі початку війни можна було шантажувати Європу цінами на газ і в такий спосіб змусити її не підтримувати Україну", - пояснив аналітик. відео дня

За його словами, у "Роснефти" також було багато НПЗ по всій Європі, зокрема в Німеччині. Після початку повномасштабної війни Берлін узяв під свій контроль усі об’єкти "Роснефти" на території країни, тому на Росію вони не працюють.

Гардус зазначив, що наразі Німеччина їх не націоналізувала. У ЄС діє принцип недоторканності приватної власності, тому націоналізація російських активів - довгий і складний процес, який може тривати роками.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

"Тому немає сенсу вводити санкції проти НПЗ, якими фактично управляє німецька держава. Юридично вони все ще належать Росії, але де-факто не контролюються нею. У такому разі санкції вдарять швидше по Німеччині, а не по Росії. А ось проти інших активів, які, як і раніше, управляються Росією - наприклад, АЗС "Лукойла" - санкції вводити потрібно і правильно, зокрема і в Німеччині. Тому в цьому питанні з Мерцем можна тільки погодитися", - додав Гардус.

Дивіться відео інтерв'ю Максима Гардуса Главреду про причини відмови країн ЄС від виконання санкцій проти російської нафти:

Чому США ввели санкції лише проти "Роснефти" та "Лукойлу" - думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач заявив, що новий пакет американських санкцій головним чином вдарив по двох найбільших нафтових компаніях Росії – "Роснефти" та "Лукойлу".

За його словами, адміністрація Дональда Трампа навмисне залишила простір для подальшого посилення тиску. Зокрема, США можуть запровадити додаткові фінансові обмеження та вторинні санкції проти компаній і країн, які продовжують співпрацювати з Росією в інших секторах економіки.

Санкції проти РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 23 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про новий пакет санкцій проти Росії. У відомстві наголосили, що Москва має негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Російська нафтова компанія "Лукойл", яка опинилася під санкціями США через продовження війни проти України, 27 жовтня заявила про намір продати свої іноземні активи.

Тим часом, за інформацією Reuters, адміністрація президента США Дональда Трампа готує додаткові обмеження щодо Росії. Новий пакет санкцій може зачепити інші ключові сектори російської економіки.

Читайте також:

Про персону: Максим Гардус Максим Гардус - український аналітик та експерт з енергетичної політики та санкцій. Спеціалізується на питаннях нафтового ринку, міжнародних енергетичних відносин і впливу санкцій на російську економіку. Працює експертом аналітичного центру Razom We Stand, який просуває ідею глобальної відмови від російських енергоносіїв і зміцнення енергетичної стійкості демократичних країн. Має значний досвід у сфері стратегічних комунікацій та медіа, регулярно коментує енергетичні теми для українських та міжнародних ЗМІ. Відомий як фахівець, здатний доступно пояснювати складні енергетичні та економічні процеси, роблячи акцент на питаннях енергетичної безпеки.

