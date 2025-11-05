Рус
Берлін просить звільнити від санкцій частину "Роснефти" - експерт пояснив, чому

Руслана Заклінська
5 листопада 2025, 12:05
Аналітик зазначив, що після вторгнення Німеччина взяла під контроль усі активи "Роснефти" на своїй території.
Берлін просить звільнити від санкцій частину 'Роснефти' - експерт пояснив, чому
Санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, УНІАН

Ключові тези Гардуса:

  • РФ використовувала енергетичні активи в Європі для газового шантажу ЄС
  • Після вторгнення Німеччина взяла під контроль активи "Роснефти"
  • Юридично вони російські, але фактично керує ними Берлін

Вимоги Берліна про виведення німецького підрозділу "Роснефти" з-під дії нових санкцій є логічними. Росія роками накопичувала енергетичні активи в Європі, зокрема - нафтопереробні заводи та газові сховища, однак після початку повномасштабної війни Німеччина взяла ці підприємства під свій контроль. Про це в інтерв’ю Главреду розповів аналітик енергетичної політики центру Razom We Stand Максим Гардус.

"Росія накопичувала енергетичні активи в Європі десятиліттями. Зокрема, підрозділи "Газпрому" володіли найбільшими в Європі підземними газовими сховищами в Німеччині. І коли Росія готувалася до війни з Україною 2021 року, вона навмисне не закачувала газ у власні комерційні сховища, щоб у разі початку війни можна було шантажувати Європу цінами на газ і в такий спосіб змусити її не підтримувати Україну", - пояснив аналітик.

За його словами, у "Роснефти" також було багато НПЗ по всій Європі, зокрема в Німеччині. Після початку повномасштабної війни Берлін узяв під свій контроль усі об’єкти "Роснефти" на території країни, тому на Росію вони не працюють.

Гардус зазначив, що наразі Німеччина їх не націоналізувала. У ЄС діє принцип недоторканності приватної власності, тому націоналізація російських активів - довгий і складний процес, який може тривати роками.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

"Тому немає сенсу вводити санкції проти НПЗ, якими фактично управляє німецька держава. Юридично вони все ще належать Росії, але де-факто не контролюються нею. У такому разі санкції вдарять швидше по Німеччині, а не по Росії. А ось проти інших активів, які, як і раніше, управляються Росією - наприклад, АЗС "Лукойла" - санкції вводити потрібно і правильно, зокрема і в Німеччині. Тому в цьому питанні з Мерцем можна тільки погодитися", - додав Гардус.

Дивіться відео інтерв'ю Максима Гардуса Главреду про причини відмови країн ЄС від виконання санкцій проти російської нафти:

Чому США ввели санкції лише проти "Роснефти" та "Лукойлу" - думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач заявив, що новий пакет американських санкцій головним чином вдарив по двох найбільших нафтових компаніях Росії – "Роснефти" та "Лукойлу".

За його словами, адміністрація Дональда Трампа навмисне залишила простір для подальшого посилення тиску. Зокрема, США можуть запровадити додаткові фінансові обмеження та вторинні санкції проти компаній і країн, які продовжують співпрацювати з Росією в інших секторах економіки.

Санкції проти РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 23 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про новий пакет санкцій проти Росії. У відомстві наголосили, що Москва має негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Російська нафтова компанія "Лукойл", яка опинилася під санкціями США через продовження війни проти України, 27 жовтня заявила про намір продати свої іноземні активи.

Тим часом, за інформацією Reuters, адміністрація президента США Дональда Трампа готує додаткові обмеження щодо Росії. Новий пакет санкцій може зачепити інші ключові сектори російської економіки.

Про персону: Максим Гардус

Максим Гардус - український аналітик та експерт з енергетичної політики та санкцій. Спеціалізується на питаннях нафтового ринку, міжнародних енергетичних відносин і впливу санкцій на російську економіку. Працює експертом аналітичного центру Razom We Stand, який просуває ідею глобальної відмови від російських енергоносіїв і зміцнення енергетичної стійкості демократичних країн.

Має значний досвід у сфері стратегічних комунікацій та медіа, регулярно коментує енергетичні теми для українських та міжнародних ЗМІ. Відомий як фахівець, здатний доступно пояснювати складні енергетичні та економічні процеси, роблячи акцент на питаннях енергетичної безпеки.

санкції санкції США санкції проти Росії Німеччина Максим Гардус
Виплати за народження дитини стануть більшими: Рада ухвалила законопроєкт

Виплати за народження дитини стануть більшими: Рада ухвалила законопроєкт

14:06Україна
Погода зміниться кардинально: що чекає на українців найближчим часом

Погода зміниться кардинально: що чекає на українців найближчим часом

13:27Синоптик
"Втратили 80% міста": військові розповіли Bild про критичну ситуацію в Покровську

"Втратили 80% міста": військові розповіли Bild про критичну ситуацію в Покровську

13:07Фронт
Карта Deep State онлайн за 5 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Сніг та морози накриють Україну: синоптик назвав дату різкого похолодання

Сніг та морози накриють Україну: синоптик назвав дату різкого похолодання

Гроші самі будуть "йти" в руки: кому зірки обіцяють фінансовий успіх цього тижня

Гроші самі будуть "йти" в руки: кому зірки обіцяють фінансовий успіх цього тижня

Валюта раптово полетіла вниз: новий курс НБУ на 5 листопада

Валюта раптово полетіла вниз: новий курс НБУ на 5 листопада

Світло вимикатимуть весь день: Укренерго ввело нові графіки на 5 листопада

Світло вимикатимуть весь день: Укренерго ввело нові графіки на 5 листопада

14:06

Виплати за народження дитини стануть більшими: Рада ухвалила законопроєкт

14:04

У жодному разі не "з прошедшим"​​ - як правильно вітати з днем народженняВідео

14:04

Голова ВККС порушив процедуру відбору суддів, відкрито кримінальне провадження, - нардеп Власенко

14:03

Як відрізнити зимову гуму від літньої: один секретний символ все "розкаже"

14:02

"Алла великодушна": Пугачова висловилася про смерть путініста Ніколаєва

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
13:39

Серйозні збитки для РФ: нові дані про наслідки атаки на порт у Туапсе

13:38

Долар готує сюрприз до новорічних свят: коли українцям варто міняти валюту

13:31

Танкісти знищили групу ворога, яка готувала штурм на українські позиції: ексклюзивне відео

13:27

Погода зміниться кардинально: що чекає на українців найближчим часом

13:23

Перевозив "шахед" на даху авто: поліція затримала киянинаФото

13:14

"Світла пам'ять": зрадниця Ані Лорак розповіла про трагедію

13:07

"Втратили 80% міста": військові розповіли Bild про критичну ситуацію в Покровську

12:55

Крутіше сніданку не придумати: рецепт божественних на смак сирників за 10 хвилин

12:55

"Копія мами": Віра Брежнєва похвалилася донькою, яку не впізнатиВідео

12:36

Ядерний удар по Україні: названо головний страх Путіна, який його підштовхне

12:34

Українські міста можуть залишитися без опалення: громадянам радять мати план "Б"

12:20

"Сьогодні": Марія Яремчук прийняла важливе рішення

12:11

У Києві виставили на продаж "Жигулі" за ціною квартири: в чому їхня фішка

12:09

Їздити стане дорожче: Укрзалізниця підвищує вартість квитків, але не всіх

12:05

Берлін просить звільнити від санкцій частину "Роснефти" - експерт пояснив, чомуВідео

11:50

"Сумно втрачати людей": у мовчуна Ніколаєва сталося особисте горе

11:31

Допомога Україні затягується: Єврокомісія скликає термінову зустріч

11:26

Євген Хмара презентував композицію "REVIVAL", присвячену працівникам Київського метрополітену

11:19

Нові виплати українцям 2025: на що можна витратити 1000 Зеленського

11:14

Китайський гороскоп на завтра 6 листопада: Коням - зриви, Півням - втрати

11:04

Складна ціль: у Повітряних Силах повідомили про проблеми зі збиттям ракет РФ

10:59

Гороскоп на завтра 6 листопада: Стрільці зірвуть куш, Водоліям - великий успіх

10:53

Чому 6 листопада не можна давати гроші в борг: яке церковне свято

10:50

ССО знищили техніку для Іскандер і російську РЛС у Курській області

10:30

"Закінчать погано": відомий співак зробив зловісну заяву про Повалій

10:25

Unex Bank залучив 327 млн грн: чеські інвестори посилили віру в українську економіку актуально

10:25

Що буде, якщо не оновлювати Android на смартфоні

10:18

Популярна українська співачка стала мамою - як вона назвала дитину

10:13

Росіяни терміново стягують ППО в Крим: до чого готується ворог

10:10

Роблять будинок дешевим і похмурим: названо "найтоксичніші" відтінки для стін

09:54

РФ перекинула гігантське угруповання під Покровськ: військовий розкрив плани ворога

09:30

Наталія Могилевська вперше розповіла про минуле свого чоловіка - деталі

09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 листопада (оновлюється)

09:21

Окупантів вже посунули: в ISW повідомили про важливі контратаки ЗСУ на Донеччині

09:21

5 міфів про знак Зодіаку Козеріг, у які час перестати вірити

08:34

У Раді назвали нові терміни завершення війни: коли буде шанс на мир

08:23

Карта Deep State онлайн за 5 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:20

Змусили воювати: родичі учасників так званої "СВО" вийшли на протест

08:10

Росія може завдати ядерного удару по Україні: за яких умов Путін це зробитьПогляд

07:39

США готують військову операцію проти Мадуро: у Трампа на столі три сценарії - NYT

06:56

Критична інфраструктура РФ - під ударом: вибухи в Орлі прогриміли в районі ТЕЦ

06:10

Ситуація в Покровську: що відбувається в містіПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 2 відмінності на картинках відьми на мітлі за 11 секунд

05:27

Чому кіт ходить за господарем в туалет - чи потрібно закривати перед ним дверіВідео

05:10

Винагорода від Всесвіту: яких знаків зодіаку скоро накриє хвилею успіху

