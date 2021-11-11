Білоруські снайпери тримають табір біженців на кордоні під прицілом: ситуація загострюється

Стало відомо, що зараз відбувається на кордоні Білорусі з Польщею / Фото Reuters

Міністерство оборони Польщі заявило про "демонстрацію сили" з боку Білорусі та показало кадри з білоруськими військовими, які стоять уздовж кордону зі снайперськими гвинтівками і гранатометами.

Відео опублікували в Twitter польського Міноборони. На знятому польською стороною відео видно, що десятки людей у військовій формі зі зброєю в руках відкрито ходять за колючим дротом по інший бік кордону.

"Демонстрація влади з боку білорусів. Деякі солдати навмисно показуються зі снайперськими гвинтівками і гранатометами", - йдеться в повідомленні.

Також в Сережі з'явилися фото із супутника, на яких видно табір мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі. Знімки опублікувала в Twitter американська компанія Maxar Technologies. Зокрема, на кадрах видно табір біженців неподалік прикордонного пункту пропуску Кузня.

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Польсько-білоруський кордон, фото із супутника / twitter.com/Maxar

twitter.com/Maxar

twitter.com/Maxar

У свою чергу, правозахисна група Granica збирається направити повідомлення в Міжнародний кримінальний суд про провокаційні дії Білорусі, передає TVN24.

"Ця ситуація, безсумнівно, була спровокована білоруською владою. Вже багато місяців люди, які шукають захисту, цинічно використовуються режимом у грі з Польщею та країнами Європейського Союзу", - зазначили правозахисники.

У заяві підкреслюється, що Білорусь винна в найсерйозніших порушеннях прав людини, а її дії на кордоні з Польщею являють собою злочини проти людства.

Зазначимо, 11 листопада відбудеться засідання Ради Безпеки ООН, на якому обговорюватиметься криза на польсько-білоруському кордоні.

У середу в Європарламенті пройшли дебати щодо ситуації з мігрантами. Того ж дня голова Європейської Ради Шарль Мішель відвідав Варшаву для зустрічі з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Лайєн повідомила, що нові санкції проти Білорусі запроваджуватимуть як США, так і ЄС.

У НАТО теж відреагували, заявивши, що Білорусь несе відповідальність за кризу, "використання мігрантів режимом Лукашенка в якості гібридної тактики є нелюдяним, незаконним і неприйнятним".

Ситуація на кордоні Білорусі з Польщею

8 листопада колони нелегальних мігрантів зібралися біля кордону Білорусі з Польщею. Одна частина з них вирушила в ліси, інша - до контрольних пунктів пропуску, щоби перетнути білорусько-польський кордон.

10 листопада стало відомо, що дві великі групи мігрантів з Близького Сходу проникли до Польщі з Білорусі. Кілька десятків іноземців силою знесли паркани в околицях міста Кринка і села Біловежа. Деяких мігрантів вдалося повернути на лінію кордону, а інших - розшукують.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що нелегальні мігранти, які намагаються проникнути в країни Євросоюзу через Білорусь, можуть спробувати пройти через територію України.

У Соціал-демократичній партії в німецькому Бундестазі запропонували залучити Україну до розв'язання проблеми біженців на білорусько-польському кордоні. Йдеться про те, щоби мігранти чекали в Україні розгляду їхньої заявки про притулок в ЄС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що офіційний Київ не збирається приймати у своїй країні нелегальних мігрантів. За його словами, депутати від Соціал-демократичної партії Німеччини, які виступили з такою ініціативою щодо України, повинні забрати мігрантів до себе – додому або в Бундестаг.

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