У Бундестазі пропонують направити біженців з Білорусі в Україну

Мігрантів на польсько-білоруському кордоні запропонували прийняти Україні / Reuters

У Соціал-демократичній партії в німецькому Бундестазі пропонують залучити Україну до вирішення проблеми біженців на білорусько-польському кордоні. Йдеться про те, щоб мігранти чекали в Україні розгляду їх заявки в притулок в ЄС.

З такою заявою виступив експерт із зовнішньополітичних питань партії Нільс Шмід, пише DW.

Політик запропонував домовитися з Україною про прийом біженців до тих пір, поки йде розгляд їх заявки про надання притулку в ЄС.

"Так ми можемо дати ясно зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить до Євросоюзу", - заявив Шмід.

читайте такожУ Польщі вважають, що мігранти можуть піти в ЄС через УкраїнуУ той же час політик піддав критиці поводження Польщі з мігрантами, які намагаються нелегально потрапити в країну з території Білорусі. Шмід звернув увагу на повідомлення про незаконні "пушбеки" - витіснення біженців з країни назад в Білорусь без можливості подати заявку в ЄС.

Реклама

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі

У Білорусі на кордоні з Польщею ранком 8 листопада зібрався великий натовп нелегальних мігрантів, які мали намір потрапити на територію польської держави. Вони силою намагалися прорватися до Польщі, ламаючи паркан, використовуючи щипці та навіть колоди. Польські силовики відбили атаки.

Пізніше люди побудували наметовий табір біля кордону з Польщею. Варшава 9 листопада зафіксувала близько 309 спроб нелегального перетину кордону. На місці знаходяться кілька тисяч мігрантів.

Більше новин на тему: