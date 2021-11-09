"Бреше, привозить людей до Білорусі": в ЄС рознесли Лукашенка і назвали план Мінська щодо мігрантів

Режим Лукашенка поводиться нелюдяно і по-гангстерськи, обіцяючи людям потрапляння до Європи через Білорусь - чиновник ЄС / Reuters

Білоруська влада запрошує до Білорусі іноземців і обіцяє їм допомогу у в'їзді на територію Євросоюзу. Вони надають людям навіть транспорт до кордону. У підсумку мігранти вірять, що транзитом через РБ зможуть потрапити до європейських країн. Подібні дії режиму Лукашенка є нелюдськими і навіть гангстерськими. Про це заявив офіційний представник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано.

Як повідомляє Європейська правда, він розповів про те, що представники офіційного Мінська видають візи іноземцям і кличуть їх до країни з метою подальшого переправлення в ЄС. Білоруська влада навіть надає їм транспорт до кордону.читайте такожВійська Польщі переведені в бойову готовність на кордоні з Білоруссю через ситуацію з мігрантами

"Як режим Лукашенка проводить ці неприйнятні і власне незаконні операції? Вони спілкуються з потенційними мандрівниками через офіційні канали, такі як білоруські консульства, посольства і т.п., які видають візи. Вони кажуть: ви можете приїхати, вам буде надано транспорт до кордону", - зазначив Стано.

За його словами, режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка фактично вказує людям, що вони транзитом через державу зможуть потрапити до Євросоюзу. Подібний підхід можна розцінювати як брехливий, нелюдський і навіть гангстерський.

"Модель, за якою режим Лукашенка проводить свої дії, змушує людей вірити, що вони можуть приїхати до Білорусі й далі продовжити шлях до ЄС. Це частина нелюдського і навіть гангстерського підходу режиму Лукашенка. Він бреше людям і привозить їх до Білорусі з брехливими обіцянками щодо легкого потрапляння до ЄС", - підкреслив Петер Стано.

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Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі

Декілька тисяч нелегальних мігрантів у понеділок, 8 листопада, з ранку зібралися біля кордону Білорусі з Польщею, де здійснили спроби силою прорватися на територію польської держави. Вони намагалися зламати паркан на кордоні за допомогою лопат, щипців і колод. Атаки відбивали польські поліцейські, військові та прикордонники.

Пізніше мігранти розбили біля кордону Польщі наметовий табір. Вони здійснили близько 309 спроб прорватися на територію країни.

Глава Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Польщу в, мовляв, стягуванні військ до білоруських кордонів і попередив про небезпеку втягування у цю ситуацію Росії.