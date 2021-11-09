Знущання з дітей та сльози на камеру: як нелегали штурмують кордон Польщі

Мігранти штурмують кордон з Польщею / Reuters

У Європі різко засудили дії білоруського режиму, який спровокував кризу на кордоні з Польщею, де скупчилися тисячі мігрантів з Близького Сходу.

У ЄК звинуватили Лукашенка

Режим Олександра Лукашенка діє через свої дипломатичні установи, щоб умовляти громадян інших країн приїхати до Білорусі, обіцяючи їм подальший шлях до ЄС, заявив на брифінгу в Брюсселі спікер Єврокомісії Петер Стано, пише Lastampa.

"Як режим Лукашенка проводить ці неприйнятні і власне незаконні операції? Вони спілкуються з потенційними мандрівниками через офіційні канали, такі як білоруські консульства, посольства і т.п., які видають візи. Вони кажуть: ви можете приїхати, вам буде надано транспорт до кордону", - розповів Стано.

Він розповів, що європейські чиновники найближчим часом відвідають кілька країн, з яких приїжджають мігранти в Білорусь, але не назвав які саме.

"Загалом, якщо люди отримують якусь інформацію нібито з офіційного джерела, то вони схильні вірити в неї. Тому для нас важливо не тільки інформувати про це країни, звідки їдуть мігранти, а й намагатися довести інформацію до людей. Іноді навіть органи влади в цих країнах не знають про ситуацію", - додав Стано.

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За даними ЗМІ, мігранти в Білорусь найбільше прибувають з Іраку.

Мінськ завіз тисячі мігрантів: що кажуть у Польщі

Лукашенко завіз до Білорусі 12-15 тисяч мігрантів з Близького Сходу, яких тепер партіями перекидає до кордону з країнами Європейського союзу (ЄС). Про це заявив в ефірі Польського радіо прес-секретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

"Оцінки щодо присутності мігрантів у Білорусі в цілому вказують: їх там може бути від 12 до 15 тисяч", — повідомив Жарин.

За його словами, ця група людей прибула на територію Білорусії за останні місяці. При цьому близько 4000 з цих мігрантів вже підійшли до кордону з Польщею, зазначив представник спецслужб країни.

Він також додав, що, найімовірніше, нинішня міграційна криза затягнеться на багато днів, "якщо не довше".

Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі

На кордоні Польщі та Білорусі зібралася величезна кількість мігрантів, які намагаються перетнути пункт пропуску і потрапити через Польщу до Німеччини. Більшість мігрантів - з країн Близького Сходу.

Польща вже змушена закрити пункт пропуску з Білоруссю через цю ситуацію і мігранти розбили на кордоні табір. На відео потрапив момент, як мігранти викликали сльози у дитини за допомогою сигаретного диму.

На відео, яке розмістили в Twitter видно, що хлопчикові спеціально випускають в очі сигаретний дим, щоб він заплакав.

Дитина повинна була заплакати перед тим, як давати коментарі журналістам на камеру.

Чоловіки тримали дитину з двох сторін, а ще один тримав у обличчя дитини запалену сигарету і випускав йому дим прямо в очі.

/ Скріншот

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