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"Нехай беруть до себе – додому або у Бундестаг": Данілов жорстко відповів ФРН щодо мігрантів

10 листопада 2021, 18:05

Україна не має наміру приймати у себе мігрантів, які штурмують кордон Польщі.

Данилов
Данілов закликав німецьких депутатів не вказувати Україні з питань міграційної політики / УНІАН

Офіційний Київ не збирається приймати у своїй країні нелегальних мігрантів, які намагаються штурмом прорватися через кордон Польщі. Депутати від Соціал-демократичної партії Німеччини, які виступили з такою ініціативою щодо України, повинні забрати мігрантів до себе – додому або до Бундестагу. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Під час брифінгу за підсумками засідання РНБО в середу, 10 листопада, він розповів про те, що Соціал-демократична партія може сама вирішити питання нелегальних мігрантів, які знаходяться на кордоні з Польщею, а не давати порад Україні.читайте такожЗагроза атаки мігрантів на кордоні України: Данілов попередив про удар Києва у відповідь

"У нас є пропозиція соціал-демократам: взяти до себе додому по два-три-п'ять, у них є місце у Бундестазі, нехай беруть до себе. З якого це переляку ми повинні їх брати до себе, якщо німці повинні про них піклуватися. Дуже дивно, коли німці починають розповідати, що нам робити. Така пропозиція прозвучала саме соціал-демократам з цього питання, я не жартую", - підкреслив Олексій Данілов.

Нагадаємо, як повідомляло Deutschlandfunk, експерт із зовнішньополітичних питань фракції соціал-демократів у німецькому Бундестазі Нільс Шмід раніше заявив, що Україна може допомогти вирішити питання з мігрантами, які намагаються потрапити з Білорусі до Польщі.

"Є думка поговорити про це з сусідніми країнами, такими як Україна. Тоді ми можемо дати зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапляє до ЄС", - сказав він.

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Мігранти на кордоні Білорусі та Польщі

Нелегальні мігранти вранці 8 листопада прийшли на кордон Білорусі з Польщею. Там вони розділилися на дві колони: перша лісами вирушила перетинати польський кордон, інша попрямувала на КПП. Пізніше вони здійснили спробу силового прориву до Польщі: люди ламали паркан, використовували лопати, щипці та колоди. Силовики змогли відбити атаки.

За деякий час мігранти спорудили табір біля кордонів Польщі. Варшава заявляла про 309 спроб нелегального перетину кордону. На місці знаходяться декілька тисяч людей.

Вночі, 10 листопада, дві великі групи нелегалів таки прорвалися до Польщі через кордон, це сталося в районі Кринки і Бяловежі. Одну з груп полякам вдалося затримати.

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РНБО новини Німеччини мигранты новини України Олексій Данілов
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