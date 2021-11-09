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Не потраплять до Польщі - рватимуться в Україну: дипломат попередив Київ про загрозу атаки мігрантів

9 листопада 2021, 18:01

Тільки в жовтні нелегальні мігранти близько 10 тисяч разів спробували перетнути кордон Польщі, сказав Андрій Дещиця.

Мігранти Польща кордон
Мігранти можуть спробувати перейти кордон України, якщо їм не вдасться прорватися до Польщі - посол / Reuters

Якщо групи нелегальних мігрантів не зможуть прорватися через білорусько-польський кордон на територію Польщі, то вони спробують потрапити вже в Україну. Треба чітко розуміти, що такого сценарію розвитку подій виключати не можна. Про це заявив український посол у Польщі Андрій Дещиця.

Як повідомляє УНН, ситуація на кордоні Білорусі та Польщі може призвести до серйозних проблем і для української держави. Якщо мігранти не зможуть прорватися на територію Польщі, то вони спробують потрапити вже в Україну.

читайте також"Бреше людям і привозить їх до Білорусі": в ЄС рознесли Лукашенка і розкрили план Мінська щодо мігрантів"Наскільки серйозна ця ситуація для України - треба пам'ятати це і брати до уваги, тому що не виключено, що якщо Польща все ж не дозволить, щоб нелегальні мігранти перетинали польський кордон, то вони можуть спробувати перейти український кордон", - вважає дипломат.

Також посол підкреслив, що ситуація з мігрантами на білорусько-польському кордоні не є чимось новим. Вони вже намагалися прорватися через кордон з Польщею в жовтні. Тоді було зафіксовано близько 10 тисяч таких спроб, які завершилися невдачею. А загалом подібні заходи, організовані режимом Лукашенка, повторюються протягом цілого року.

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Ситуація на кордоні Білорусі з Польщею

У понеділок, 8 листопада, колони нелегальних мігрантів зібралися біля кордони Білорусі з Польщею. Одна частина з них вирушила в ліси, інша - до контрольних пунктів пропуску, щоб перетнути білорусько-польський кордон. Біженці здійснили спробу силового прориву через кордон. Вони намагалися зламати паркан за допомогою лопат, щипців і колод. Атаки мігрантів відбивали польські силовики, серед яких були поліцейські, військові та прикордонники.

Мігранти вирішили розбити біля кордону з Польщею наметовий табір. Силовики зупинили близько 309 спроб нелегального прориву біженців на територію країни. На місці інциденту продовжують перебувати декілька тисяч мігрантів.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи інцидент на білорусько-польському кордоні, звинуватив Польщу в нібито стягуванні військ і попередив про небезпечний прецедент, пов'язаний з можливим втягуванням Росії в цю ситуацію.

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