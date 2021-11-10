У Польщі вважають, що мігранти можуть піти в ЄС через Україну

Мігранти з Білорусі можуть піти у бік України / Фото Reuters

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що нелегальні мігранти, які намагаються проникнути в країни Євросоюзу через Білорусь, можуть спробувати пройти через територію України.

"Ми усвідомлюємо ризик того, що якщо цей кордон (кордон Польщі та Білорусі, - ред.) буде дуже щільним, міграційні потоки можуть пройти через Україну", - йдеться в повідомленні пресслужби Моравецького в Twitter.

Польський прем'єр зазначив, що уряд Польщі зараз вживає відповідних заходів для зміцнення цього кордону. Вже побудовано 180 кілометрів загороджень і найближчим часом планується прискорення будівництва нових.

Моравецький не виключає, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю може затягнутися на роки.

"Ми готуємося до довгих місяців, довгих кварталів, а може бути, до довгих років боротьби з цією провокацією (Олександра, - ред.) Лукашенка", - додав він.

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Як повідомляв Главред, дві великі групи мігрантів з Близького Сходу проникли до Польщі з Білорусі. Кілька десятків іноземців силою знесли паркани в околицях міста Кринка і села Біловежа. Деяких мігрантів вдалося повернути на лінію кордону, а інших розшукують.

Ситуація на кордоні Білорусі з Польщею

8 листопада колони нелегальних мігрантів зібралися біля кордону Білорусі з Польщею. Одна частина з них вирушила в ліси, інша - до контрольних пунктів пропуску, щоби перетнути білорусько-польський кордон.

Згідно з оцінками прикордонної охорони Польщі, з понеділка в безпосередній близькості від польського кордону знаходяться від 2 тис. до 4 тис. осіб, які прагнуть потрапити на територію Євросоюзу.

У Варшаві назвали цю групу людей "найбільшою досі спробою масового силового проникнення в країну" і заявили, що польські силовики готові зустріти їх.

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Мігранти вирішили розбити біля кордону з Польщею наметовий табір. Силовики припинили близько 309 спроб нелегального прориву біженців на територію країни.

Литва і Латвія, а також Польща та Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС.

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