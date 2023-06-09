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"10 років Афгану повторили за рік": пілот армії РФ дезертирував і озвучив втрати

Дмитро Відоменко
9 червня 2023, 10:22 оновлено 9 червня, 10:28
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Російський пілот, лейтенант ВКС РФ Дмитро Мішов нелегально перетнув кордон Литви і здався міграційній службі, щоб не брати участь у війні в Україні.
Пілот вертольота, вертоліт
Лейтенант Дмитро Мішов дезертирував і втік у Литву / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Пілот російських окупаційних військ, лейтенант Дмитро Мішов дезертирував з армії агресорів, нелегально перетнув кордон Литви і здався місцевій владі ‒ для того, щоб не брати участь у війні в Україні. Про це повідомляє портал BBC.

Мішов заявив, що українці для нього не вороги, тому він і відмовився бути співучасником злочину країни-агресора РФ.

26-річний офіцер зазначив, що, коли перед вторгненням в 2022 році командування почало видавати зброю на тренування, всі зрозуміли, що справа йде до війни. Тоді Мішов подав рапорт про звільнення, але не досяг успіху. І опинився в Білорусі.

Він стверджує, що не брав участь у бойових діях, ні разу не залітав на територію України, а лише перевозив на вертольоті Мі-26 різні вантажі для російської армії по території Білорусі.

Мішов запевнив, що негативно ставиться до вторгнення в Україну.

"Бути співучасником злочину я відмовляюся. Якби мене змусили воювати і посадили на бойовий вертоліт, мені б довелося у зв'язку зі своєю роботою вбивати. Я б забрав кілька десятків життів, найімовірніше, і я б цього не хотів, тому що українці мені не вороги", – підкреслив побіжний росіянин.

Звільнення військового затягнулося аж до вересня 2022 року, а коли російський диктатор Володимир Путін оголосив мобілізацію в країні-агресора – взагалі не вийшло. Він повинен був повернутися в розташування ескадрильї. Мішов перепробував безліч способів для того, щоб уникнути відправки на фронт. І нарешті зважився на втечу.

Мішов каже, що серед льотчиків окупаційної армії дуже великі.

"Втрати серед льотчиків великі. Якщо порівнювати, наприклад, з Афганом, я знаю, що там 333 вертольота втратили. А у нас 10 років Афгану повторили за рік", – підсумував він.

Причому, за його словами, якщо питання з технікою ще в принципі вирішуємо, то з дефіцитом кваліфікованих пілотів впоратися буде набагато складніше – адже підготовка такого пілота, як Мішов, займає більше п'яти років і дуже дорога.

Дивіться на відео інтерв'ю Дмитра Мішова:

Винищувачі F-16 для України

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 19 травня сказав, що Вашингтон підтримує рішення країн-союзників запустити навчання пілотів Повітряних сил ЗСУ управляти західними винищувачами, в тому числі і F-16.

Журналісти NBC з'ясували, що США і союзники збираються надати Україні бойові літаки F-16.

Згідно з їх інформацією, винищувачі можуть відправити Києву не безпосередньо, а через посередників.

Президент Володимир Зеленський подякував Байдена за підтримку навчання українських пілотів і назвав рішення "історичним". Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, у свою чергу, підтвердив створення авіаційної коаліції.

Радник міністра оборони Юрій Сак вважає, що перші винищувачі F-16 Україна може отримати вже восени. Орієнтовні терміни постачання літаків – кінець вересня – початок жовтня.

Дивіться на відео - "Винищувачі F-16 для України: хто і коли надасть перші літаки":

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