У Європі вважають, що ЗСУ можуть отримати літаки F-16 вже восени - Politico

Передача Україні американських винищувачів F-16 може відбутися вже восени нинішнього року, повідомляє західне видання Politico.

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Бойові літаки F-16 можуть надійти в розпорядження ЗСУ вже восени 2023 року - Politico / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Дипломати і чиновники з військових відомств в Європі вважають, що винищувачі американського виробництва моделі F-16 у розпорядженні ЗСУ можуть з'явитися вже осінню нинішнього року. Про це повідомляє портал Politico з посиланням на власні поінформовані джерела, знайомі з ситуацією.

На питання про терміни передачі українським офіцерам таких бойових літаків до осені нинішнього року високопоставлений представник військового відомства однієї з держав Центральної Європи відповів в позитивному тоні.

"Думаю, так", - сказав він.

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Відповідаючи на аналогічне запитання журналістів, високопоставлений дипломат зі Східної Європи сказав: "Чому б і ні".

До слова, на тлі недавнього саміту "Великої сімки" (G7) в японському місті Хіросіма західні партнери заговорили про формування коаліції з передачі Україні винищувачів F-16, які вже тривалий час просить командування ЗСУ.

Що таке F-16 General Dynamics F - 16 Fighting Falcon (в перекладі "Бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності і відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління і користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Дивіться відео з коментарем спікера ПС ЗСУ Юрія Ігната щодо передачі винищувачів F-16:

F-16 для України

Протягом декількох місяців США публічно стверджували, що винищувачі не стоять на першому місці в списку пріоритетів військової допомоги Україні.

Високопоставлені чиновники з США говорили, що Білий дім виступає проти поставок F-16 Україні, оскільки винищувач коштує занадто дорого. Як наслідок на передачу цих винищувачів може піти дуже велика частка бюджету для підтримки України.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 19 травня сказав, що Вашингтон підтримує рішення країн-союзників запустити навчання пілотів повітряних сил ЗСУ управляти західними винищувачами, в тому числі і F-16.

Журналісти NBC з'ясували, що США і союзники збираються надати Україні бойові літаки F-16.

Згідно з їхньою інформацією, винищувачі можуть відправити Києву не безпосередньо, а через посередників.

22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що в США готуються передати Україні Західні винищувачі F-16, які необхідні для звільнення окупованих територій та перемоги у війні з країною-агресором РФ. Ця передача винищувачів може відбутися вже в найближчі місяці.

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