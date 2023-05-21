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У Міноборони назвали терміни передачі Україні винищувачів F-16

Олексій Тесля
21 травня 2023, 08:45 оновлено 21 травня, 08:56
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Незабаром нові бойові літаки можуть з'явитися в Україні, зазначив Юрій Сак.
F-16
Названо терміни передачі Україні F-16 / УНІАН, скріншот

Радник Міністерства оборони України Юрій Сак прокоментував ситуацію навколо передачі Україні винищувачів F-16.

За його словами, нові бойові літаки можуть з'явитися в Україні восени. Про це представник Міноборони повідомив у коментарі Washington Post.

"Якщо ми всі докладемо всіх зусиль... і рішення будуть прийматися швидко, я б припустив, що в кінці вересня, на початку жовтня ми зможемо побачити перші F-16, які літають в українському повітряному просторі", — сказав він.

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Як пишуть журналісти, з "приголомшливою" швидкістю приймаються рішення про надання цих винищувачів Україні.

Відзначається, що деякі з європейських союзників України заявляли про готовність відправити їй літаки, коли буде отримано згоду США, узгоджена логістика, а українські пілоти і механіки навчаться ними користуватися і обслуговувати їх.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив лідерам G7, що США підтримають зусилля з навчання українських пілотів на сучасних літаках, включаючи F-16.

Спільні навчальні заходи не будуть проводитися в США, швидше за все, будуть проводитися виключно в Європі. Але американський персонал буде брати участь у навчаннях разом з союзниками і партнерами, сказав чиновник. Очікується, що на це піде кілька місяців.

"Оскільки навчання буде проходити в найближчі місяці, наша коаліція країн, що беруть участь в цих зусиллях, вирішить, коли надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть", — сказав чиновник.

Президент Володимир Зеленський у своєму Twitter-акаунті подякував Байдену і назвав рішення США "історичним". Винищувачі F-16 повинні зміцнити українську армію в небі. Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що тепер можна говорити про офіційне створення авіаційної коаліції для України. Незабаром Україна отримає все, що необхідно для захисту неба.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна з часом отримає американські винищувачі F-16. Рішення практично прийняті, залишилося залагодити деякі питання, в тому числі, аспекти передачі Києву літаків. Не виключено, що в майбутньому можуть передати і ракети з дальністю пуску до 500 кілометрів.

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