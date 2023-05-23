У ВПС США розповіли, коли винищувачі F-16 прибудуть в Україну

Пройде щонайменше "кілька місяців", перш ніж Україна зможе експлуатувати F-16. І це відносно короткі терміни.

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Коли винищувачі F-16 прибудуть в Україну: відповідь Пентагона / Колаж: Главред, фото: US Air Force, ОП

Передача Україні винищувачів F-16 може зайняти кілька місяців, і це в кращому випадку. Про це заявив міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл.

За його словами, пройде щонайменше "кілька місяців", перш ніж Україна зможе експлуатувати F-16. А також необхідно опрацювати низку деталей, перш ніж Військово-повітряні сили ЗСУ зможуть використовувати західні літаки у великих кількостях, пише CNN.

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"Ми за жодних обставин не збираємося передавати F-16 або інші західні винищувачі в значній кількості в руки ВПС України менш ніж через кілька місяців", - сказав Кендалл.

Водночас міністр ВПС США в спілкуванні з журналістами з Defense Writers Group звернув увагу, що це все ще відносно короткі терміни, оскільки зазвичай потрібно понад 2 роки, щоб навчити нового американського пілота роботі з таким літаком. Навіть курс підвищення кваліфікації для пілота F-16, який певний час не літав, може зайняти до 5 місяців.

Коментуючи зміну риторики Вашингтона щодо передачі Україні літаків F-16 Кендалл заявив, що прийшов час почати підготовку українських військових на майбутнє.

"Україна залишиться незалежною державою. Їй буде потрібно повний набір військових можливостей для задоволення своїх вимог, і тому прийшов час почати думати про те, як ці збройні сили можуть виглядати і що вони будуть включати в себе в довгостроковій перспективі", - сказав він.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

F-16 для України

Впродовж декількох місяців США публічно стверджували, що винищувачі не стоять на першому місці в списку пріоритетів військової допомоги Україні.

Високопоставлені чиновники з США говорили, що Білий дім виступає проти поставок F-16 Україні, оскільки винищувач коштує занадто дорого. Як наслідок на передачу цих винищувачів може піти дуже велика частка бюджету для підтримки України.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 19 травня сказав, що Вашингтон підтримує рішення країн-союзників запустити навчання пілотів Повітряних сил ЗСУ управляти західними винищувачами, зокрема і F-16.

Журналісти NBC з'ясували, що США та союзники збираються надати Україні бойові літаки F-16.

Згідно з їхньою інформацією, винищувачі можуть відправити Києву не безпосередньо, а через посередників.

22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що в США готуються передати Україні західні винищувачі F-16, які необхідні для звільнення окупованих територій та перемоги у війні з країною-агресором РФ. Ця передача винищувачів може відбутися вже в найближчі місяці.

Радник Міністерства оборони України Юрій Сак вважає, що винищувачі F-16 можуть з'явитися в Україні восени.

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