Америка передасть Україні винищувачі F-16 найближчими місяцями - Держдеп США

У США назвали передачу Україні винищувачів пріоритетним питанням для Вашингтона.

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Америка передасть Україні винищувачі F-16 найближчими місяцями / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

У США готуються передати Україні західні винищувачі F-16, які необхідні для звільнення окупованих територій і перемоги у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Ця передача винищувачів може відбутися вже в найближчі місяці. Про це під час брифінгу заявив офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер.

Він нагадав про те, що Америка почне навчання українських пілотів і буде працювати з союзниками з передачі винищувачів.

Водночас він заявив, що він поки не знає, коли саме і від яких країн Україна отримає винищувачі. Однак у США назвали передачу Україні винищувачів пріоритетним питанням для Вашингтона.

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"І ми почнемо реалізовувати це (передачу літаків – Главред) в найближчі місяці",– сказав Міллер.

Також у Держдепі додали, що США підтримують атаки по російських об'єктах за межами українських кордонів - на території РФ.

"Але я вважаю важливим нагадати всім, що, звичайно, саме Росія почала цю війну. Саме Росія продовжує здійснювати напади на цивільних українців. І саме Росія обстрілює школи, лікарні та об'єкти цивільної інфраструктури", – сказав він.

Винищувачі F-16 для України

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 19 травня сказав, що Вашингтон підтримує рішення країн-союзників запустити навчання пілотів повітряних сил ЗСУ управляти західними винищувачами, в тому числі і F-16.

Журналісти NBC з'ясували, що США і союзники збираються надати Україні бойові літаки F-16.

Згідно з їхньою інформацією, винищувачі можуть відправити Києву не безпосередньо, а через посередників.

Президент Володимир Зеленський подякував Байдену за підтримку навчання українських пілотів і назвав рішення "історичним". Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, у свою чергу, підтвердив створення авіаційної коаліції.

Радник міністра оборони Юрій Сак вважає, що перші винищувачі F-16 Україна може отримати вже восени. Орієнтовні терміни постачання літаків - кінець вересня-початок жовтня.

Дивіться відео, в якому Світан заявив, що бойова авіація дозволить Україні перемогти у війні з Росією вже до кінця року:

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