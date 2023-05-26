"Patriot їх з'їдять": у США льотчик висміяв плани РФ атакувати Україну літаками

Підполковник ВПС США у відставці Ден Хемптон вважає малоймовірним, що Росія зможе сформувати "елітну" ударну авіаційну групу для атак.

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Літаки, американський пілот / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкрай малоймовірно, що Росія зможе сформувати "елітну" ударну авіаційну групу для атак по Україні, вважає підполковник ВПС США у відставці Ден Хемптон, повідомляє портал "Голос Америки".

"Ударна група з Росії. Я б ставився до цього скептично. Я маю на увазі, знову ж таки, ці люди, якщо вони дійсно були б "елітою", і це слово часто використовують, але треба бути обережними з цим словом, тому що багато з того, що видають за таке, насправді не є "елітним"", — сказав він.

Як каже Хемптон, якби у країни-агресора РФ була можливість таку групу сформувати і використовувати, то це було б зроблено ще в минулому році.

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"Росіяни дуже вправні в одному-в пропаганді. Мені це пахне пропагандою. Якщо це бомбардувальні сили, про які говорять британці, тоді ваші Міг-29 дуже здатні протистояти бомбардувальникам, які намагаються проникнути в вашу країну", — сказав він.

Льотчик прямо говорить-американські системи ППО Patriot російських окупантів "з'їдять і виплюнуть".

"Так нехай приходять. Ще кілька людей ніколи не повернуться додому", - сказав він.

Справа в тому, що британська розвідка кілька разів тому повідомляла-країна-агресор, Росія, ймовірно, створює "елітну" авіаційну групу під кодовою назвою "Шторм" для атак проти України

Винищувачі F-16 для України

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 19 травня сказав, що Вашингтон підтримує рішення країн-союзників запустити навчання пілотів повітряних сил ЗСУ управляти західними винищувачами, в тому числі і F-16.

Журналісти NBC з'ясували, що США і союзники збираються надати Україні бойові літаки F-16.

Згідно з їхньою інформацією, винищувачі можуть відправити Києву не безпосередньо, а через посередників.

Президент Володимир Зеленський подякував Байдену за підтримку навчання українських пілотів і назвав рішення "історичним". Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, у свою чергу, підтвердив створення авіаційної коаліції.

Радник Міністра оборони Юрій Сак вважає, що перші винищувачі F-16 Україна може отримати вже восени. Орієнтовні терміни поставки літаків-кінець вересня-початок жовтня.

Винищувачі F-16 для України: хто і коли надасть перші літаки:

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