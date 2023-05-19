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Байден схвалив навчання пілотів ЗСУ на F-16, Україна отримає винищувачі - CNN

Андрій Ганчук
19 мая 2023, 18:37 обновлено 19 мая, 19:31
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Навчання пілотів повітряних сил України може розпочатися вже "найближчими тижнями" і має тривати декілька місяців, пишуть американські журналісти.
Байден, F-16
Союзники на Заході після навчання пілотів вирішать, коли передавати Україні бойову авіацію - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Президент США Джо Байден підтримав ініціативу союзників, яка передбачає навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, включаючи бойові літаки F-16. Навчання можуть початися вже за декілька тижнів і повинні тривати кілька місяців. Захід ухвалить рішення про постачання літаків Україні.

Як повідомляє CNN, глава Білого дому Джо Байден під час саміту Великої сімки заявив про те, що США підтримують ініціативи країн-партнерів, спрямовані на запуск навчання українських пілотів управляти винищувачами західного зразка.

Один з чиновників розповів журналістам про те, що американські фахівці візьмуть участь у навчанні пілотів ПС ЗСУ. Навчання може початися вже "найближчими тижнями" і тривати декілька місяців.

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Далі авіаційна коаліція ухвалить рішення, коли Україна отримає винищувачі.

"Оскільки навчання відбуватимуться протягом наступних місяців, наша коаліція країн, що беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли фактично надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть", - зазначив чиновник.

Також співрозмовник журналістів підкреслив, що США і країни-союзники зосередилися на постачанні Україні переважної більшості систем, які потрібні ЗСУ для контрнаступу. Робота над удосконаленням Повітряних сил України показує довгострокову відданість обороні України.

"Підсилить нашу армію в небі"

Президент Володимир Зеленський у своєму Twitter-акаунті привітав підтримку США та Джо Байдена запуску навчання українських пілотів управлінню винищувачами F-16 та назвав таке рішення історичним.

"Це суттєво посилить нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту G7 у Хіросімі", - наголосив Зеленський.

Винищувачі F-16 для України

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак раніше заявив, що пілоти Повітряних сил ЗСУ розпочнуть перший етап навчання управлінню винищувачами F-16 вже цього літа.

Українські фахівці працюватимуть за британською льотною програмою.

Радник міністра оборони Олексія Резнікова Юрій Сак казав, що Україна планує отримати 40-50 винищувачів F-16.

За його словами, така кількість бойових машин дозволить створити 3-4 ескадрильї для захисту неба від ударів РФ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що Україна з часом отримає від союзників винищувачі F-16. Українській армії вдасться отримати перевагу над російськими окупантами в небі.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, як Україна з літаками F-16 може завершити війну до кінця 2023 року:

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