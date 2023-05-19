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США та інші союзники на заході планують передати Україні винищувачі F-16 - NBCNews

Андрій Ганчук
19 травня 2023, 19:40 оновлено 19 травня, 20:14
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Україна може отримати винищувачі F-16 не безпосередньо від Сполучених Штатів, а шляхом держав-посередників, розповіли американські журналісти.
F-16, український пілот
Україна отримає F-16, але не зможе задіяти літаки в рамках найближчого контрнаступу - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: US Air Force, twitter.com/operativno_ZSU

Сполучені Штати Америки і союзники України на заході планують передати Києву винищувачі F-16. Які конкретно країни і коли відправлять бойові літаки, наразі незрозуміло. Очікується, що в контрнаступі ЗСУ, який буде незабаром, їх не зможуть задіяти.

Як повідомляє NBCNews, високопоставлений чиновник адміністрації Джо Байдена на умовах анонімності розповів, що США та інші союзники Києва в західному світі планують передати Україні винищувачі F-16.

За даними телеканалу, американські літаки можуть бути передані Україні не безпосередньо від США, а через країни-посередники.

відео дня

Згідно з відомостями телеканалу, коли Україна отримає F-16 і які конкретно країни поставлять літаки, поки що невідомо. У контрнаступі, який очікується незабаром, така бойова авіація задіяна не буде.

Винищувачі F-16 для України

Глава уряду Британії Ріші Сунак раніше сказав, що пілоти Повітряних сил ЗСУ розпочнуть перший етап навчання управлінню західними винищувачами F-16 вже цього літа.

Українські фахівці працюватимуть за британською військовою програмою.

Радник міністра оборони Олексія Резнікова Юрій Сак говорив, що Україна має намір отримати 40-50 винищувачів F-16. За словами чиновника, така кількість бойових літаків дозволить створити 3-4 ескадрильї, щоб захистити небо від ударів країни-окупанта Росії.

Президент США Джо Байден підтримав навчання союзниками українських пілотів керувати західними винищувачами 4-го покоління, серед яких і F-16.

Навчання фахівців може початися за декілька тижнів і повинні тривати пару місяців. З часом Захід визначиться, коли будуть поставлені Україні винищувачі.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, як бойові літаки допоможуть ЗСУ звільнити свої території:

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