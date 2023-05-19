США та інші союзники на заході планують передати Україні винищувачі F-16 - NBCNews

Сполучені Штати Америки і союзники України на заході планують передати Києву винищувачі F-16. Які конкретно країни і коли відправлять бойові літаки, наразі незрозуміло. Очікується, що в контрнаступі ЗСУ, який буде незабаром, їх не зможуть задіяти.
Як повідомляє NBCNews, високопоставлений чиновник адміністрації Джо Байдена на умовах анонімності розповів, що США та інші союзники Києва в західному світі планують передати Україні винищувачі F-16.
За даними телеканалу, американські літаки можуть бути передані Україні не безпосередньо від США, а через країни-посередники.
Згідно з відомостями телеканалу, коли Україна отримає F-16 і які конкретно країни поставлять літаки, поки що невідомо. У контрнаступі, який очікується незабаром, така бойова авіація задіяна не буде.
Винищувачі F-16 для України
Глава уряду Британії Ріші Сунак раніше сказав, що пілоти Повітряних сил ЗСУ розпочнуть перший етап навчання управлінню західними винищувачами F-16 вже цього літа.
Українські фахівці працюватимуть за британською військовою програмою.
Радник міністра оборони Олексія Резнікова Юрій Сак говорив, що Україна має намір отримати 40-50 винищувачів F-16. За словами чиновника, така кількість бойових літаків дозволить створити 3-4 ескадрильї, щоб захистити небо від ударів країни-окупанта Росії.
Президент США Джо Байден підтримав навчання союзниками українських пілотів керувати західними винищувачами 4-го покоління, серед яких і F-16.
Навчання фахівців може початися за декілька тижнів і повинні тривати пару місяців. З часом Захід визначиться, коли будуть поставлені Україні винищувачі.
Дивіться відео, в якому Світан розповів, як бойові літаки допоможуть ЗСУ звільнити свої території:
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