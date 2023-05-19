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Україні дадуть літаки F-16: всі подробиці

Андрій Ганчук
19 травня 2023, 21:59 оновлено 19 травня, 21:59
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Пілоти Повітряних сил ЗСУ навчаться керувати винищувачами F-16 в Європі, після чого країни-союзники передадуть літаки Україні в рамках міжнародної коаліції.
F-16
Україна чекає на винищувачі F-16, які можуть поставити в другій половині року / ua.depositphotos.com

Україна декілька місяців активно вела перемовини з країнами-союзниками на Заході про передачу військових літаків, які дозволять перехопити у окупантів Росії ініціативу в небі і зміцнити повітряний простір. Створена авіаційна коаліція, а країни-союзники запускають навчання українських пілотів управлінню винищувачами F-16, які передадуть Україні.

Байден схвалив винищувачі F-16 для України

Журналісти CNN повідомили, що президент США Джо Байден на саміті Великої сімки у Хіросімі підтримав ініціативу країн-союзників на Заході почати навчання українських пілотів управлінню винищувачами, серед яких і F-16.

Навчання пройде в Європі, в заході візьмуть участь американські журналісти. Воно може початися вже "найближчими тижнями" і триватиме декілька місяців.

відео дня

Після цього коаліція ухвалить рішення, коли, які країни і скільки передадуть Україні винищувачів.

"Оскільки навчання будуть проходити протягом наступних місяців, наша коаліція країн, що беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли фактично надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть", - сказав журналістам співрозмовник.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський у своєму Twitter-акаунті подякував Байдену і назвав рішення США "історичним". Винищувачі F-16 повинні зміцнити українську армію в небі.

"Це суттєво посилить нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту G7 у Хіросімі", - сказав Зеленський.

Захід створив авіакоаліцію для допомоги Україні

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що тепер можна говорити про офіційне створення авіаційної коаліції для України. Незабаром Україна отримає все, що необхідно для захисту неба.

"Не можу не сказати про важливу подію, яка сьогодні сталася – про офіційну заяву наших партнерів, в першу чергу – Сполучених Штатів Америки, про їхню участь в коаліції винищувачів, про початок тренування наших пілотів на літаках, включаючи F-16 та повідомлення президента Байдена, з яким Зеленський буде зустрічатися в найближчі дні. Думаю, що в деталях буде обговорюватиметься не тільки це питання, але і багато інших питань. Але з сьогоднішнього дня можна сказати офіційно про створення авіаційної коаліції. Це свідчить про те, що Україна дуже скоро матиме все необхідне для того, щоб захистити українське небо", - розповів Єрмак в ефірі всеукраїнського телемарафону UA разом.

Захід на чолі з США передасть Україні винищувачі F-16

Американський телеканал NBC з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена повідомив, що США і країни-союзники вирішили передати Україні бойові літаки. Ймовірно, Вашингтон не даватиме Києву винищувачі безпосередньо, а відправить їх через країни-посередники.

Також журналісти з'ясували, що в рамках найближчого (поточного) контрнаступу ЗСУ винищувачі задіяти не вдасться.

Коли Україні дадуть F-16 і які країни – наразі невідомо.

Умови для навчання пілотів ЗСУ управлінню F-16 розроблять найближчими тижнями

Глава уряду Нідерландів Марк Рютте повідомив в Twitter, що умови, в рамках яких українські фахівці вчитимуться літати на західних винищувачах, розроблять найближчими тижнями. Україна може розраховувати на рішучу підтримку з боку Амстердама і країн-партнерів.

"Разом з моїми британськими, данськими та бельгійськими колегами ми вітаємо новину про те, що Сполучені Штати готові схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Умови будуть розроблені в найближчі тижні", - заявив Рютте.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, як Україна з винищувачами може завершити війну наприкінці 2023 року:

Перші винищувачі F-16 Україні може запропонувати Великобританія

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі написав, що Україна може отримати сучасні винищувачі F-16 у другій половині року.

На його думку, першою країною, яка запропонує Києву винищувачі, може стати Великобританія.

"Найголовніше - ми отримаємо Західні бойові літаки в другій половині 2023 року... Все йде саме в цих часових рамках", - вважає Коваленко.

F-16 війна Росії та України
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