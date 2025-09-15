Рус
Війна йде до завершення: Веніславський обнадіяв термінами закінчення боїв в Україні

Віталій Кірсанов
15 вересня 2025, 13:58
Нардеп пояснив, що двостороння зустріч між Зеленським і Путіним навряд чи дасть якісь результати.
Війна йде до завершення, вважає Веніславський
Війна йде до завершення, вважає Веніславський / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Що сказав Веніславський:

  • Ми рухаємося в цьому напрямку закінчення війни
  • Путін ненавидить Зеленського

Війна в Україні йде до завершення. Таку думку висловив народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі "Radio NV".

"Зараз, коли очевидно, що війна йде до завершення, це хтось визнає, а хтось не визнає. Але фактично ми рухаємося в цьому напрямку", - сказав він.

Він пояснив, що на це, зокрема, вказує одна із заяв президента США Дональда Трампа. За його словами, американський лідер чітко розуміє, що без його особистої участі в переговорах між президентом України Володимиром Зеленським і кремлівським диктатором Путіним цей процес не піде.

"І він готовий посилити саме такий вектор своїх зусиль. І ми про це говорили близько місяця тому, що наступна зустріч може бути тільки в тристоронньому форматі", - додав Веніславський.

Нардеп пояснив, що двостороння зустріч між Зеленським і Путіним навряд чи дасть якісь результати.

"Путін ненавидить нашого президента, наш президент не сприймає Путіна, який стільки горя приніс нашому народу. Тому ця зустріч, яку задекларував учора Дональд Трамп, я думаю, вона має всі шанси наблизити завершення бойових дій і мир", - пояснив нардеп.

Як може завершитися війна в Україні - думка експерта

Дипломат, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду розповів, що найбільш реалістичним сценарієм є завершення війни на нинішній лінії розмежування.

"Найреалістичніший варіант полягає в заморожуванні війни на нинішній лінії розмежування, після чого кожна сторона триматиме за спиною ніж, який вона в майбутньому захоче встромити в тіло противника. На жаль, така цинічна історія. Подивіться на Азербайджан, який тримав "ніж за спиною" 35 років, а потім встромив у тіло противника і врешті-решт відновив свою територіальну цілісність", - сказав Огризко.

Прогнози щодо завершення війни в Україні - новини за темою

Як раніше писав Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив припущення, що повномасштабна війна, яку РФ почала проти України, може завершитися не пізніше, ніж за півроку.

При цьому верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловила сумнів, що війна Росії проти України завершиться найближчим часом. За її оцінкою, війна Росії проти України триватиме ще "мінімум два роки".

Водночас радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що тільки дві країни у світі можуть змусити російського диктатора і військового злочинця Володимира Путіна зупинити агресивну війну проти України.

Про персону: Федір Веніславський

Федір Володимирович Веніславський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) - викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського в Конституційному Суді України (3 червня 2019 - 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

