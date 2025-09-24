Рус
Терпіння Трампа не безмежне: Рубіо назвав шлях до завершення війни в Україні

Анна Ярославська
24 вересня 2025, 07:50
США, як і раніше, віддані мирному врегулюванню, але всьому є межа.
Рубіо вважає, що війна в Україні має закінчитися дипломатією / Колаж: Главред, фото: ОП

Головні тези Рубіо:

  • Війна закінчиться дипломатією
  • Нинішня ситуація веде до ескалації конфлікту
  • Терпіння Трампа може увірватися і він запровадить санкції проти РФ

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що війна в Україні не може закінчитися шляхом бойових дій - вона завершиться дипломатією.

За його словами, що більше триває війна Росії та України, то більше втрачається життів.

"Ми бачимо навіть імовірність ескалації. За останні кілька днів ми бачили рекордну кількість ударів і також ми бачимо задіяння дронів. Президент не раз заявляв, що є можливість накласти додаткові санкції на РФ, якщо буде необхідно", - сказав Рубіо на засіданні Ради Безпеки ООН.

Рубіо додав, що ця війна має закінчитися якомога швидше.

"Якщо цього не станеться, президент Дональд Трамп вживатиме заходів, щоб надалі ця агресія дорого коштувала", - зазначив держсекретар США.

За його словами, війна між РФ та Україною виявилася надзвичайно складним викликом. Зокрема, Трамп разом із командою наполегливо працювали над врегулюванням, витративши багато часу та енергії. Він закликав країни-члени ООН зробити все, щоб допомогти закінчити конфлікт.

Терпіння Трампа не безмежне

Держсекретар США також заявив, що терпіння президента США Дональда Трампа не безмежне і у нього є можливість запровадити санкції проти РФ, яких він поки що уникав. Однак нинішня ситуація йде до глибшої ескалації конфлікту.

"Наразі ми також спостерігаємо вторгнення в сусідні повітряні простори як російських безпілотників, так і літаків", - сказав Рубіо.

"Він [Трамп] має можливість і варіанти запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії, якщо це буде необхідно, щоб покласти край цьому розвитку подій", - підкреслив держсекретар США.

Також Рубіо наголосив, що у Трампа є все для продажу оборонного і наступального озброєння, щоб Україна могла захиститися від атак РФ.

Він зазначив, що США, як і раніше, віддані мирному врегулюванню, але всьому настає кінець.

"Настане момент, коли ми будемо змушені зробити висновок, що, очевидно, (Росія - ред.) не має інтересу до мирного вирішення. І тоді президент матиме перед собою реальні варіанти, які він реалізує, про що він чітко підкреслив сьогодні в деяких своїх заявах", - заявив держсекретар.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Варто зазначити, що Дональд Трамп уже кілька місяців погрожує Росії санкціями і тарифами. Він встановлював для очільника Кремля дедлайн, щоб той завершив війну. Однак після закінчення терміну Трамп так і не робив жодних дій.

США можуть добити економіку РФ: думка експерта

За наявності політичного бажання США могли б запровадити багато дієвих санкцій - і прямих, і непрямих, зокрема санкції, що стосуються банківського та енергетичного секторів РФ. Про це в інтерв'ю Главреду сказав голова Комітету економістів України Андрій Новак.

"Якими можуть бути американські енергетичні санкції, якщо США не купують російські нафту і газ? Обладнання, техніка, інструменти, програмне забезпечення в енергетиці здебільшого американські. Повна заборона на продаж Росії будь-якої техніки та обладнання буде серйозним ударом по російській економіці, особливо зараз, коли Україна так ефективно завдає ударів по російських енергетичних об'єктах. Якщо повністю відрізати Росію від можливості імпортувати обладнання, це буде болючим ударом, тому що вона не зможе відновлювати те, що зараз ЗСУ успішно знищують або виводять з ладу", - сказав Новак.

Зустріч Трампа і Зеленського в Нью-Йорку і результати переговорів

Як писав Главред, 23 вересня, Зеленський провів зустріч із Трампом у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Лідери обговорювали перспективи завершення війни в Україні.

Після зустрічі в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що Трамп змінив позицію щодо. За його словами, Глава Білого дому розуміє, що Київ на може обмінятися територіями з країною-агресором Росією.

Сам Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що Україна може повернути всі свої окуповані Росією території за допомогою ЄС і НАТО. Про це він написав у дописі в соціальній мережі Truth Social.

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

