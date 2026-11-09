ЄС застосує незвичний механізм допомоги Україні: Зеленський розкрив деталі

Головне із заяви:
- ЄС застосує для України екстрений механізм допомоги
- Гроші спрямують на електрику, воду й тепло
- Також обговорили кластери вступу та зустріч в Абу-Дабі
Євросоюз застосує спеціальний механізм допомоги в надзвичайних ситуаціях, щоб оперативно надати Україні кошти на постачання електрики, води й тепла. Суму допомоги поки не назвали. Про це домовився президент України Володимир Зеленський з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на тлі ударів країни-агресорки Росії по енергетиці.
За словами глави держави, через російські удари в багатьох містах і громадах зараз дуже складна ситуація з постачанням електрики, води та тепла. Саме про ці виклики він розповів президентці Єврокомісії.
"Розповів Урсулі про виклики, і ми домовилися, що Євросоюз застосує спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях. Це дасть можливість оперативно надати Україні кошти на те, що зараз найбільше потрібно. Команди вже працюють над цим", - наголосив Зеленський.
Що ще обговорили Зеленський і фон дер Ляєн
Сторони також говорили про додаткову енергетичну та гуманітарну допомогу для підготовки до зими, а також про євроінтеграцію. Президент нагадав, що Єврокомісія у щорічному Звіті про розширення ЄС позитивно оцінила прогрес України.
"Важливо відкрити всі кластери і почати закривати розділи", - заявив глава держави.
Окремо Зеленський розповів про дипломатичний трек - переговори в Брюсселі та підготовку до зустрічі в Абу-Дабі.
"Днями були переговори в Брюсселі, де наші команди добре попрацювали над планом відновлення та гарантіями безпеки від Європи. Скоординували з Урсулою позиції і щодо зустрічі в Абу-Дабі. Робимо все для того, щоб тристоронній формат приніс результати", - підкреслив президент.
Раніше глава держави заявляв, що Україна нині генерує більше електроенергії, ніж споживає, однак через російські удари в енергосистемі є значні дефіцити.
Чому Росія б'є по енергетиці та залізниці України
Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду пояснив, що Кремль намагається вдарити по тилу, яким для України стала Європа.
"Європа, всупереч очікуванням Кремля, не припиняє допомагати Україні. Навпаки, ця допомога триває і навіть нарощується. Росіяни бачать, що Європа стала для України потужним тилом. Тому тепер вони намагаються завдавати ударів по цій дальній тиловій зоні", - наголосив фахівець.
Водночас, за оцінкою експерта, панікувати через масштаби атак не варто, хоча загроза серйозна.
"Наслідки, звичайно, можуть бути руйнівними. Але тут не потрібно впадати у відчай", - зазначив Гончар.
Відповідь на такі удари, на його думку, полягає у протиповітряній обороні та швидких ремонтах.
"Тому потрібно максимально ефективно відбивати атаки й оперативно відновлювати все, що було пошкоджено або зруйновано", - підсумував експерт.
Допомога ЄС Україні - новини за темою
Як повідомляв Главред, Росія посилює тиск на українську інфраструктуру. Країна-агресорка змінила тактику ударів і, крім енергетики, атакує бізнес. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, з середини літа не було жодного дня без ударів по енергосистемі.
Європейці хочуть мати власний голос у мирному процесі. За даними Reuters, європейські країни братимуть участь у переговорах щодо завершення війни в Абу-Дабі. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що Париж прибуде на ці обговорення.
Сполучені Штати також окреслили свої очікування від зустрічі. Держсекретар США Марко Рубіо назвав ключову тему переговорів в Абу-Дабі. За його словами, на порядку денному не лише завершення війни.
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Про персону: Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн - німецька політична діячка, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013-2019 роках; з 1 грудня 2019 року - президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.
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