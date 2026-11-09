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Що буде з Україною без підтримки США: три слабкі місця, яких Європа не закриє

Анна Ярославська
9 листопада 2026, 12:10оновлено 9 листопада, 14:11
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У Bloomberg пояснили, чому без Вашингтона Київ вистоїть, але залишиться вразливим перед ракетними ударами.
Що буде з Україною без підтримки США: три слабкі місця, яких Європа не закриє
У Bloomberg розкрили тривожний сценарій для України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Ключові тези:

  • Європа не готова замінити США в ППО, розвідці та зв'язку
  • Нові ракети до Patriot з Європи прийдуть лише у 2027 році
  • У Польщі стартують навчання коаліції охочих

Скорочення або навіть раптове припинення американської допомоги не призведе до миттєвого краху України, адже вона виробляє багато власної зброї та отримує значну фінансову підтримку від Європи. Проте якщо покладатися лише на європейців, Сили оборони і цивільне населення залишаться серйозно вразливими - насамперед через протиповітряну оборону, розвідку та супутниковий зв'язок Starlink.

Такий сценарій для України розглядає видання Bloomberg. Журналісти нагадують, що відтоді, як Дональд Трамп майже два роки тому повернувся до Білого дому, Володимир Зеленський і європейські союзники намагаються зрозуміти, як обходитися без США і як швидко вони можуть бути до цього готові. Після поразки Трампа на проміжних виборах у частині європейських столиць побоюються, що ослаблений президент стане ще менш надійним партнером.

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Українці відчули, наскільки крихкою стала підтримка Вашингтона, коли Трамп, намагаючись уникнути розгрому на виборах, зняв санкції з російського дизельного пального країни-агресорки, а США на короткий час перестали передавати попередження про балістичні ракети. У Росії тим часом, за даними видання, почали замислюватися, чи можна нормалізувати економічні зв'язки зі США, навіть не завершуючи війну.

Зеленський ще напередодні голосування в США дав зрозуміти, що в Києві добре бачать, куди рухаються події.

"Ми розуміємо, куди все це йде. „Сам удома" - наступний розділ", - сказав він журналістам.

Старший науковий співробітник German Marshall Fund у Брюсселі Ян Лессер вважає, що Україна змогла б пристосуватися навіть до повного припинення американської допомоги, але ціна такого кроку була б передусім політичною.

"Якщо США припинять усю допомогу, на мою думку, Україна змогла б адаптуватися. Але політичний і стратегічний сигнал був би дуже шкідливим - і обнадійливим для Москви", - сказав експерт.

Як Європа готується до гарантій безпеки

Поки українські посадовці готувалися до переговорів із Росією та США в Абу-Дабі цього тижня, Трамп минулого четверга прийняв у Білому домі спецпосланця Кремля Кирила Дмитрієва. Після зустрічі американський президент заявив, що очікує на "велику угоду", яка може стосуватися всієї Європи.

Європейські союзники тим часом перевіряють, чи здатні вони забезпечити виконання можливих домовленостей. У Польщі в понеділок стартують навчання коаліції охочих Koalicja 2026, у яких, за даними британського Міноборони, беруть участь близько 2,8 тис. військових з 11 країн на чолі з Великою Британією та Францією. Вони триватимуть до 22 листопада.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що навчання не означають швидкого перемир'я.

"Навчання коаліції охочих допоможуть нам на практиці підготуватися до потенційних гарантій безпеки для України після припинення вогню. Це не означає, що перемир'я настане найближчим часом. Ми хочемо бути готовими", - заявив він журналістам у Варшаві.

ППО, розвідка і Starlink - де Україна найбільше залежить від США

Європейці разом із Канадою витрачають мільярди доларів на американську зброю для Києва. Однак до заміни можливостей США у трьох ключових сферах їм ще дуже далеко.

Протиповітряна оборона. Ракет-перехоплювачів для Patriot, найефективнішого захисту України від балістики, гостро бракує відтоді, як Трамп розпочав війну з Іраном. Нещодавнє схвалення адміністрацією США продажу Україні ракет на 2,1 млрд доларів швидко проблему не розв'яже.

Радник президента з питань радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов пояснив, у чому полягає головна проблема.

"Росія виробляє балістичні ракети швидше, ніж увесь інший світ разом виробляє Patriot, потрібні для їх перехоплення. Це глобальний дефіцит", - сказав він.

За даними Bloomberg, європейські запаси ракет PAC-2 і PAC-3 вичерпані, а армії країн неохоче передають їх Україні без твердих гарантій нових поставок від США. Ситуація почне покращуватися приблизно через рік: у 2027-2028 роках Київ має отримати 600 ракет PAC-2 німецького виробництва, а наприкінці жовтня оголосили про угоду щодо виробництва PAC-3 у Польщі. Обіцянка Трампа ліцензувати виробництво перехоплювачів в Україні поки не втілилася, як і лютнева програма п'яти найбільших оборонних бюджетів Європи зі створення недорогих систем ППО.

Що буде з Україною без підтримки США: три слабкі місця, яких Європа не закриє
Patriot / Інфографіка: Главред

Розвідка. Європі складно зрівнятися з американськими даними про пересування російських військ і цілі, особливо з попередженнями про ракетні удари в реальному часі. У жовтні Україна тимчасово перестала отримувати від США попередження про балістичні ракети, зокрема про п'ять, випущених по Києву. Передачу даних відновили після звернення української сторони до Вашингтона.

Супутниковий зв'язок. Термінали Starlink компанії SpaceX залишаються основою логістики на полі бою та ударів українських дронів на середню дальність. Минулого місяця швидкість роботи сервісу обмежили, що власник компанії Ілон Маск пояснив суперечкою з Україною щодо умов обслуговування. Європейський проєкт Bromo, який мав би стати відповіддю Starlink, досі чекає антимонопольного схвалення, а власних супутникових можливостей у Європи значно менше, ніж у США.

Що буде з Україною без підтримки США: три слабкі місця, яких Європа не закриє
Термінал Starlink / Інфографіка: Главред

Чи зможе Європа замінити американські Patriot і супутники?

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду наголошував, що проблема ППО полягає не лише в ракетах, а й у кількості самих комплексів, яких Україні катастрофічно бракує.

"Щоб покрити ці 500 тисяч квадратних кілометрів, потрібно щонайменше 500 (!) Patriot. А у нас навіть десятка немає", - наголосив фахівець.

Водночас, за словами Світана, супутниковий інтернет не здатен компенсувати брак засобів ППО, адже має зовсім інше призначення.

"Starlink - це насамперед механізм зв'язку та управління", - пояснив експерт.

З тим, що швидкої заміни американським можливостям немає, погоджується асоційований науковий співробітник Chatham House Марк Девор. У коментарі Reuters він звернув увагу на американську систему раннього попередження про ракетні пуски SBIRS, аналогів якій у європейців немає.

"В Європі немає нічого рівноцінного", - зазначив він.

Допомога США Україні - новини

Як повідомляв Главред, у Сенаті США закликали якнайшвидше відновити військову допомогу Україні. Сенатор-демократ Річард Блюменталь також вимагає посилити санкції проти росії. Він закликав покласти край угоді Трампа щодо російського дизельного пального.

Демократи в Конгресі готують для Києва масштабний пакет підтримки. За даними FT, ідеться про близько 15 млрд доларів військової допомоги і розширення санкцій проти Москви. Пакет передбачає передачу ракет-перехоплювачів, доступ до розвідданих і збереження Starlink.

Ще влітку Пентагон почав згортати свою роль у координації західної допомоги Києву. США відмовилися керувати структурою НАТО в Німеччині, яка займається допомогою Україні. Передача цих функцій союзникам триватиме близько року.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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