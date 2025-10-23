У Сумах дрон РФ вдарив по залізничній станції: є постраждалі

Наразі інформація про повний масштаб руйнувань і наслідки удару уточнюється.

У Сумах вночі атакували залізничну станцію безпілотником / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, Сили оборони Півдня

Коротко:

РФ атакувала Суми

Під удар потрапила залізнична станція

Постраждали двоє людей

У ніч на 23 жовтня російський дрон вдарив по залізничній станції в Сумах. Унаслідок цього постраждали двоє людей. Подробиці інциденту та наслідки атаки уточнюються.

Як повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко в Telegram, близько 3:00 ночі ворог завдав удару БпЛА по території залізничної станції в Сумах.

Унаслідок "прильоту" двоє постраждалих - працівники залізниці.

35-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні. 28-річному чоловікові було надано допомогу на місці.

Наразі інформація про повний масштаб руйнувань і наслідки удару уточнюється.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

В адміністрації міста зазначили, що оперативні служби продовжують працювати на місці інциденту, оцінюючи стан інфраструктури та вживаючи заходів для відновлення нормальної роботи станції.

Ракетно-дроновий удар по Україні 22 жовтня 2025 року - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 22 жовтня російська армія атакувала ударними дронами Київ, агломерацію Дніпра, Запоріжжя, Кременчука, Конотопа, Ізмаїла та Чернігова. Також окупанти запустили по Україні ракети. Є руйнування, жертви та постраждалі. Основною метою ворога була енергетична інфраструктура.

Детальніше про атаку РФ на столицю України читайте в матеріалі: У Києві - вибухи, горять житлові будинки, є жертви: наслідки атаки РФ на столицю.

Російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по Запоріжжю. У місті спалахнули пожежі. Є постраждалі.

У Полтавській області під удар потрапили об'єкти нафтогазової промисловості в Миргородському районі.

Через російський обстріл пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури. Частина ділянок залишилася без електропостачання, що ускладнило рух поїздів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що чергова атака РФ на Україну доводить, що Росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни.

