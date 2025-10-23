Рус
Окупанти здаються в полон десятками: ЗСУ просуваються на ключових ділянках фронту

Анна Косик
23 жовтня 2025, 09:04
2369
Українських військових помітили в окремих районах, де раніше були присутні лише окупанти.
Покровское направление, воин ВСУ
Які зміни відбулися в районі Добропілля і Покровська / Колаж: Главред, фото: скрін з ISW, Генштаб ЗСУ

Що повідомили аналітики:

  • В районі Добропілля та Покровська ЗСУ вдалося просунутися вперед
  • Окупантів під час звільнення ЗСУ Кучерового Яру масово захопили в полон
  • Армія РФ не припиняє спроб штурмів в районі Покровська і Добропілля

Сили оборони України окрім ефективної оборони на усіх ділянках фронту, подекуди проводять контрнаступальні операції. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Зокрема, на Покровському напрямку нещодавні успішні дії українських військових дозволили їм просунутися вперед в районі двох критично важливих міст.

відео дня

Що відомо про останні просування ЗСУ

Аналітики ISW проаналізували геолокаційні кадри від 22 жовтня, що свідчать про звільнення українськими захисниками населеного пункту Кучерів Яр, який знаходиться на північному схожі від міста Добропілля та неподалік Покровська.

Згідно з повідомленням повітряно-десантних військ України, під час звільнення села також понад 50 російським окупантам довелося скласти зброю та здатися у полон.

Окрім цього українські військові зберігають позиції та нещодавно просунулися в районі траси у західній частині Покровська. На цій ділянці раніше зберігали присутність окупаційні війська РФ, однак геолокаційні кадри від 20 жовтня вказують на успіх Сил оборони України.

Окупанти здаються в полон десятками: ЗСУ просуваються на ключових ділянках фронту
Покровськ / Інфографіка: Главред

Де просуваються окупанти

В ISW зазначили, що на Добропільському напрямку армія країни-агресорки Росії продовжує атакувати українські сили в районі Шахового, Заповідного та Маяка. Також в окупантів є просування в районі Покровська.

Як ситуацію в районі Добропілля оцінюють військові

Главред писав, що за даними підполковника Арсена Димитрика, на Добропільському напрямку в ворога справи йдуть погано. А все тому, що російська армія втратила там десять тисяч осіб живої сили та потрапила в дві зони оточення, з яких окупанти вийти не можуть.

Фактично армія РФ опинилася в пастці у двох "кільцях". Тож військовий очікує, що росіяни протримаються там ще недовго.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України відбили масштабний штурм російських окупантів на Оріхівському напрямку. Загарбникам було завдано значних втрат у живій силі та техніці.

Раніше військовий попередив, що у разі захоплення міста Куп'янськ у Харківській області росіяни отримують можливість захопити Вовчанськ, що розташований на півночі Харківщини, а також просунутися до лінії Ізюм-Балаклія.

Напередодні стало відомо, що на Північно-Слобожанському напрямку українські захисники провели спеціальні дії, в результаті яких підтверджено знищення 13 російських військових.

Більше новин:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

