Чи полетять "Томагавки" по Москві: дипломат вказав на важливий нюанс

Анна Ярославська
23 жовтня 2025, 03:30
Ракети Tomahawk потрібні, але важливіше - комплексний підхід до ударів по цілях у РФ.
Трамп, Зеленський, Tomahawk
Трамп і Зеленський ще не закрили тему Tomahawk для України / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головні тези Огризка:

  • Тему постачання ракет Tomahawk не варто обговорювати публічно
  • Йдеться не лише про "Томагавки", а й про комплекс засобів
  • Україна здатна створити власний далекобійний ракетний комплекс

Тема надання Україні ракет Tomahawk не закрита. Однак це питання лідерам США та України не варто обговорювати в публічній площині. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, рішення президентів США та України - Дональда Трампа і Володимира Зеленського - не говорити про далекобійну зброю публічно є правильним.

"Крім того, йдеться не тільки про ракети Tomahawk, а про купу різного "заліза", яке нам зараз потрібне і яке за своїми характеристиками не гірше за Tomahawk. Так, ці ракети нам, безумовно, потрібні (...) Але одних Tomahawk замало - вони мають бути частиною комплексу знищення російських об'єктів. Якщо ми застосуємо комплексний підхід, тобто Tomahawk, дрони, розвідка тощо, тоді отримаємо результат", - сказав Огризко.

Він вважає, що тема з наданням Tomahawk ще не закрита.

"Добре, що Трамп не сказав "ні". Це чергове нагадування, що нам потрібно доводити до розуму всі наші ракети, щоб вони були не менш ефективними, ніж Tomahawk", - зазначив дипломат.

Огризко вважає, що Україна здатна виробляти далекобійні ракети, тим паче, коли йдеться про дальність 1,5 тисячі кілометрів.

"Це цілком реалістично, просто треба максимально напружитися. Тоді через кілька місяців зможемо заявити, що в нас є свій, український "томагавк", не гірший за американський. І тоді багато питань просто знімуться з порядку денного", - резюмував він.

Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред ​

Позиція Трампа щодо ракет Tomahawk

17 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що ракети "Томагавк" залишаються важливим стратегічним ресурсом для Сполучених Штатів.

"Сполученим Штатам також потрібні ці ракети. У нас їх багато, але ми не можемо витрачати їх заради інших країн. Вони дуже потужні, точні та ефективні, але нам вони також потрібні. Тому що з цим робити - невідомо", - сказав Трамп.

Він додав, що ідея передачі кількох тисяч "Томагавків" партнерам не була схвально сприйнята Росією.

Віце-президент Америки Джей Ді Венс заявив, що остаточне рішення про передачу Україні крилатих ракет Tomahawk ще не ухвалено. США продовжують аналізувати можливості постачання зброї Києву.

Чи отримає Україна "Томагавки" від США: думка експерта

Політолог Петро Олещук заявив, що для Трампа Tomahawk - це аргумент, щоб примусити Путіна до переговорів.

"З точки зору Трампа, наразі Tomahawk своє завдання виконали - змусили Путіна повернутися за стіл переговорів. Причому не просто повернутися, як на Алясці, а й про щось почати домовлятися. Так це чи ні - побачимо, але поки що для Трампа питання про надання Tomahawk не актуальне. Він переконаний, що йому потрібно домовитися з Путіним про припинення вогню, як він домовився про Газу", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

16:52

Останній поцілунок: Карла Бруні зворушливо проводила Саркозі сидіти у в'язниці

16:42

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

16:39

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

16:37

Зникає з тарілки миттєво: гора смачного печива з яблук

16:36

Україна закупить цілу армаду новітніх винищувачів Gripen: подробиці великої угоди

16:26

Як сказати "достаток" українською": правильну відповідь мало хто знаєВідео

16:19

Путін запустив міжконтинентальну балістичну ракету в сторону СШАВідео

16:16

150 тонн картоплі зникли: дивний пост у Мережі позбавив фермера врожаю

16:09

Ураганний перебіг онкології: Симоньян зібралася помирати

15:41

Забудьте про "пока": гарні українські варіанти для прощання

