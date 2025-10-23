Рус
РФ вдарила по житлових районах Києва: пошкоджено будинки, школу, дитячий садок, синагогу

Анна Ярославська
23 жовтня 2025, 08:44
664
У столиці семеро людей постраждали внаслідок ворожої атаки.
Наслідки атаки на Київ 23 жовтня
Вночі 23 жовтня РФ атакувала Київ дронами / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • Уламки збитих "Шахедів" упали в кількох районах
  • Постраждали 7 осіб, п'ятеро госпіталізовані
  • Серйозно пошкоджено житлові будинки, школу, дитячий садок, бізнес-центр і будівлю синагоги

У ніч на 23 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами. Падіння уламків збитих "Шахедів" зафіксовано в трьох районах міста. Постраждала будівля синагоги.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у столиці семеро людей постраждали внаслідок ворожої атаки. П'ятьох із них медики госпіталізували. Двоє - на амбулаторному лікуванні.

відео дня

У Подільському районі сталися загоряння в трьох житлових будинках. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в кількох будинках за різними адресами.

В одній зі шкіл району вибило понад 40 вікон. У дитячому садку пошкоджено частину вікон.

Палали авто у дворах кількох житлових будинків. Уламки впали біля синагоги.

Дивіться відео - У Києві пошкоджено будівлю синагоги:

Скриншот

В Оболонському районі вибуховою хвилею внаслідок збиття БпЛА пошкоджено вікна в одному з житлових будинків.

Що кажуть у ДСНС

За даними рятувальників, 7 осіб травмовано внаслідок нічної атаки на Київ. Усі пожежі ліквідовано

У Подільському районі вогнеборці загасили пожежу у квартирі на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки та розташованих у дворі авто. Надзвичайники евакуювали мешканців.

Крім того, в одній із багатоповерхівок частково зруйнувалися покрівля та дві квартири на восьмому поверсі.

Пошкоджено фасад і скління вікон на території одного з дитячих садків.

Також ліквідовано пожежу в складських будівлях за кількома адресами та загоряння двох автомобілів у дворі п'ятиповерхівки.

Унаслідок падіння уламків пошкоджено один із бізнес-центрів у Подільському районі.

У Деснянському районіміста російський БпЛА влучив у 21 поверх житлової двадцятичоти чотириповерхівки (обійшлося без детонації), за іншою адресою - у недобудову.

Понад 100 рятувальників і 28 одиниць техніки ДСНС залучалися до ліквідації наслідків ворожої атаки.

  • Наслідки атаки на Київ 23 жовтня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 жовтня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 23 жовтня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 жовтня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 23 жовтня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 жовтня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 23 жовтня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 жовтня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 23 жовтня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 жовтня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 23 жовтня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 жовтня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 23 жовтня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 жовтня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 23 жовтня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 жовтня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 23 жовтня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 жовтня 2025 Фото: ДСНС

Ракетно-дроновий удар по Києву 22 жовтня 2025 року - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 22 жовтня російська армія атакувала ударними дронами Київ, агломерацію Дніпра, Запоріжжя, Кременчука, Конотопа, Ізмаїла та Чернігова. Також окупанти запустили по Україні ракети. Основною метою ворога була енергетична інфраструктура.

У столиці України спостерігалися перебої зі світлом, спалахнули пожежі. Детальніше про атаку РФ на столицю України читайте в матеріалі: У Києві - вибухи, горять житлові будинки, є жертви: наслідки атаки РФ на столицю.

У Київській області внаслідок російської атаки загинули четверо людей, двоє з них - діти. Зокрема, жертвами стали: молода жінка та двоє дітей - 12 років і шести місяців. Трагедія сталася в селі Погреби Броварського району. Тіла загиблих виявлено на місці пожежі приватного будинку.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні новини України війна Росії та України атака дронів
Мир "в обмін" на території: Зеленський оголосив про позицію України

Мир "в обмін" на території: Зеленський оголосив про позицію України

10:24Війна
"Путіну дедалі важче": в ЄС оголосили про серйозний санкційний удар по Росії

"Путіну дедалі важче": в ЄС оголосили про серйозний санкційний удар по Росії

09:59Війна
Чи буде Україна без тепла і світла: в Зеленського сказали, як проходитиме зима

Чи буде Україна без тепла і світла: в Зеленського сказали, як проходитиме зима

09:52Україна
Китайський гороскоп на сьогодні 23 жовтня: Щурам - криза, Коням - розчарування

Китайський гороскоп на сьогодні 23 жовтня: Щурам - криза, Коням - розчарування

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

Не блондинка: Ольга Сумська прибрала своє довге волосся вперше за багато років

Не блондинка: Ольга Сумська прибрала своє довге волосся вперше за багато років

