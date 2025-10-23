РФ вдарила по житлових районах Києва: пошкоджено будинки, школу, дитячий садок, синагогу

Коротко:
- Уламки збитих "Шахедів" упали в кількох районах
- Постраждали 7 осіб, п'ятеро госпіталізовані
- Серйозно пошкоджено житлові будинки, школу, дитячий садок, бізнес-центр і будівлю синагоги
У ніч на 23 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами. Падіння уламків збитих "Шахедів" зафіксовано в трьох районах міста. Постраждала будівля синагоги.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у столиці семеро людей постраждали внаслідок ворожої атаки. П'ятьох із них медики госпіталізували. Двоє - на амбулаторному лікуванні.
У Подільському районі сталися загоряння в трьох житлових будинках. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в кількох будинках за різними адресами.
В одній зі шкіл району вибило понад 40 вікон. У дитячому садку пошкоджено частину вікон.
Палали авто у дворах кількох житлових будинків. Уламки впали біля синагоги.
Дивіться відео - У Києві пошкоджено будівлю синагоги:
В Оболонському районі вибуховою хвилею внаслідок збиття БпЛА пошкоджено вікна в одному з житлових будинків.
Що кажуть у ДСНС
За даними рятувальників, 7 осіб травмовано внаслідок нічної атаки на Київ. Усі пожежі ліквідовано
У Подільському районі вогнеборці загасили пожежу у квартирі на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки та розташованих у дворі авто. Надзвичайники евакуювали мешканців.
Крім того, в одній із багатоповерхівок частково зруйнувалися покрівля та дві квартири на восьмому поверсі.
Пошкоджено фасад і скління вікон на території одного з дитячих садків.
Також ліквідовано пожежу в складських будівлях за кількома адресами та загоряння двох автомобілів у дворі п'ятиповерхівки.
Унаслідок падіння уламків пошкоджено один із бізнес-центрів у Подільському районі.
У Деснянському районіміста російський БпЛА влучив у 21 поверх житлової двадцятичоти чотириповерхівки (обійшлося без детонації), за іншою адресою - у недобудову.
Понад 100 рятувальників і 28 одиниць техніки ДСНС залучалися до ліквідації наслідків ворожої атаки.
Ракетно-дроновий удар по Києву 22 жовтня 2025 року - що відомо
Як писав Главред, у ніч на 22 жовтня російська армія атакувала ударними дронами Київ, агломерацію Дніпра, Запоріжжя, Кременчука, Конотопа, Ізмаїла та Чернігова. Також окупанти запустили по Україні ракети. Основною метою ворога була енергетична інфраструктура.
У столиці України спостерігалися перебої зі світлом, спалахнули пожежі. Детальніше про атаку РФ на столицю України читайте в матеріалі: У Києві - вибухи, горять житлові будинки, є жертви: наслідки атаки РФ на столицю.
У Київській області внаслідок російської атаки загинули четверо людей, двоє з них - діти. Зокрема, жертвами стали: молода жінка та двоє дітей - 12 років і шести місяців. Трагедія сталася в селі Погреби Броварського району. Тіла загиблих виявлено на місці пожежі приватного будинку.
Інші новини:
- "Росія нахабніє": окупанти атакували дроном дитячий садок, 1 загиблий, 7 постраждалих
- Чи полетять "Томагавки" по Москві: дипломат вказав на важливий нюанс
- У Сумах дрон РФ вдарив по залізничній станції: є постраждалі
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред