Дуже критично для ворога на фронті: партизани заблокували військові ешелони РФ

Окупаційні війська РФ на критично важливому напрямку залишились без своєчасних постачань через диверсію.

Партизани підірвали логістику РФ на відстані більш як 1900 кілометрів від України / Колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Що повідомили в Атеш:

У Чувашії агент руху провів диверсію

Внаслідок втручання партизана рух військових ешелонів заблоковано

Партизани зірвали постачання окупантів важливою технікою

Агенти партизанського руху паралізували залізничні перевезення окупантів у Чуваській Республіці, що в країні-агресорці Росії. Про це повідомив рух Атеш в Telegram.

Один із агентів успішно провів диверсію на стратегічно важливій для постачання окупаційних військ РФ залізничній ділянці біля населеного пункту Мислець.

Що вдалося зробити партизанам

Агент зміг точно вплинути на ключові об'єкти інфраструктури, що призвело до тимчасового блокування руху військових ешелонів у критично важливому для окупантів напрямку.

Чим важливий логістичний вузол, який постраждав

В Атеш зазначили, що заблокований залізничний вузол критично важливий для перекидання військових вантажів із заводів Поволжя та Уралу, включаючи техніку, боєприпаси та ПММ.

"Його виведення з ладу паралізував логістику окупантів, зірвавши своєчасне постачання на фронт і змусивши противника перенаправляти вантажі через подовжені маршрути, що створило каскадні збої в системі постачання", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

В Чувашії не вперше наносять удар по логістиці РФ

Главред писав, що на початку жовтня агент руху Атеш вже виводив з ладу залізницю РФ в Чуваській республіці. Під удар потрапило сполучення, яким окупанти перевозили ударні дрони типу "Шахед" із заводу в Єлабузі до зони бойових дій в Україні.

Диверсії партизанів проти РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що агент українського партизанського руху Атеш також здійснив диверсію в російській військовій частині неподалік тимчасово окупованого Бердянська.

Напередодні стало відомо, що партизани провели диверсію на залізниці в Запорізькій області. Це заблокувало рух військових вантажів країни-агресора Росії на півдні України.

Раніше повідомлялося, що партизани в тимчасово окупованій Волновасі порушили логістику РФ, перешкоджаючи постачанню боєприпасів, техніки та особового складу ворожої армії.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



