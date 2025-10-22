Чому Україна обирає Gripen замість F-35: Ігнат розкрив неочевидну перевагу

Коротко:
- В Україні обрали винищувачі Gripen, пілоти вже навчені
- Gripen стане основним шведським літаком для Повітряних сил України
- Українські військові готові використовувати Gripen на польових аеродромах
Шведські винищувачі JAS 39 Gripen відповідають потребам Повітряних сил України і в ряді параметрів перевершують американські F‑35, заявив начальник управління з комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, рішення про придбання Gripen було візією ще на період до 2035 року, а процес підготовки та впровадження вдалося прискорити.
Підготовка пілотів та економічні переваги
Ігнат додав, що українські пілоти вже пройшли ознайомчі польоти у Швеції і опанували літак. Він також підкреслив економічні переваги Gripen — як щодо ціни самого літального апарата, так і щодо вартості його обслуговування.
"Gripen розглядався у нас у візії до 2035 року, ще навіть у 2000-х роках військове керівництво розуміло. Це процес дуже непростий, а ми його скоротили", — сказав Ігнат.
"Це одна з найдешевших моделей. Він не надто дорогий, особливо в обслуговуванні. Є така позиція як льотна година. Скільки коштує льотна година Gripen і F-35? Там в рази різниця", — додав він.
Тактичні переваги Gripen
Крім того, за словами Ігната, Gripen краще підходить для тактики, яку застосовує Україна: літак може використовувати польові аеродроми та злітати і сідати з ґрунтових смуг або ділянок автодоріг, що робить його зручним для операцій із розосереджених майданчиків.
"У нас сьогодні десятки аеродромів по всій країні, які ми використовуємо як аеродроми підскоку: ґрунтові смуги, ділянки автодоріг, куди сідає літак, може дозаправитися, взяти озброєння і далі йти бомбити нашого недруга. Цей літак маючи великі колеса, високе шасі, міг би забезпечити, щоб у нас була різна авіація і для протиповітряного бою, і для ударів по противнику на землі", — резюмував Ігнат.
Альтернативи американським F‑16 – думка експерта
Авіаційний експерт і член громадської ради при Державіаслужбі Богдан Долінце зазначає, що Україні є альтернативи американським F‑16 у вигляді європейських винищувачів. За його словами, насамперед це французькі Mirage, які поступово знімають з експлуатації, а також британські Eurofighter Typhoon. Останні у деяких версіях оснащені потужнішими радарами, ніж F‑16, а їхня бойова дальність сягає близько 1400 км, тоді як у американських літаків – лише близько 550 км.
"В Європі також доступні шведські винищувачі Gripen, зокрема JAS 39 Gripen, які за характеристиками відповідають сучасним модифікаціям F‑16 і навіть деяким з них поступаються рідше. Проте наразі виготовлено невелику кількість таких літаків, і для постачання Україні доведеться запускати їх виробництво, що може зайняти кілька років. Тобто швидкого рішення з Gripen очікувати не варто", – підкреслив Долінце в ефірі Еспресо.
Літаки для України - новини за темою
Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський 22 жовтня зустрівся у Швеції з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном на заводі оборонної компанії Saab у Лінчепінгу. Сторони обговорили велику оборонну експортну угоду.
Крім того, Україна закупить у Швеції від 100 до 150 новітніх багатоцільових винищувачів Gripen. Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо постачання цих літаків. Про це стало відомо із спільної пресконференції, яка пройшла 23 жовтня у Стокгольмі.
Також раніше генерал Іван Гаврилюк підтвердив, що Україна очікує на постачання широкої номенклатури винищувачів, включно з американськими F-16, французькими Mirage та шведськими Gripen.
Про персону: Юрій Ігнат
Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).
Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".
Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".
Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.
