Чому Україна обирає Gripen замість F-35: Ігнат розкрив неочевидну перевагу

Українські льотчики проходять навчання у Швеції, щоб ефективно застосовувати Gripen у бойових умовах.

https://glavred.net/war/pochemu-ukraina-vybiraet-gripen-vmesto-f-35-ignat-raskryl-neochevidnoe-preimushchestvo-10708709.html Посилання скопійоване

Повітряні сили України обирають Gripen / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні обрали винищувачі Gripen, пілоти вже навчені

Gripen стане основним шведським літаком для Повітряних сил України

Українські військові готові використовувати Gripen на польових аеродромах

Шведські винищувачі JAS 39 Gripen відповідають потребам Повітряних сил України і в ряді параметрів перевершують американські F‑35, заявив начальник управління з комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, рішення про придбання Gripen було візією ще на період до 2035 року, а процес підготовки та впровадження вдалося прискорити.

відео дня

Підготовка пілотів та економічні переваги

Ігнат додав, що українські пілоти вже пройшли ознайомчі польоти у Швеції і опанували літак. Він також підкреслив економічні переваги Gripen — як щодо ціни самого літального апарата, так і щодо вартості його обслуговування.

"Gripen розглядався у нас у візії до 2035 року, ще навіть у 2000-х роках військове керівництво розуміло. Це процес дуже непростий, а ми його скоротили", — сказав Ігнат.

"Це одна з найдешевших моделей. Він не надто дорогий, особливо в обслуговуванні. Є така позиція як льотна година. Скільки коштує льотна година Gripen і F-35? Там в рази різниця", — додав він.

Тактичні переваги Gripen

Крім того, за словами Ігната, Gripen краще підходить для тактики, яку застосовує Україна: літак може використовувати польові аеродроми та злітати і сідати з ґрунтових смуг або ділянок автодоріг, що робить його зручним для операцій із розосереджених майданчиків.

Gripen / Інфографіка: Главред

"У нас сьогодні десятки аеродромів по всій країні, які ми використовуємо як аеродроми підскоку: ґрунтові смуги, ділянки автодоріг, куди сідає літак, може дозаправитися, взяти озброєння і далі йти бомбити нашого недруга. Цей літак маючи великі колеса, високе шасі, міг би забезпечити, щоб у нас була різна авіація і для протиповітряного бою, і для ударів по противнику на землі", — резюмував Ігнат.

Альтернативи американським F‑16 – думка експерта

Авіаційний експерт і член громадської ради при Державіаслужбі Богдан Долінце зазначає, що Україні є альтернативи американським F‑16 у вигляді європейських винищувачів. За його словами, насамперед це французькі Mirage, які поступово знімають з експлуатації, а також британські Eurofighter Typhoon. Останні у деяких версіях оснащені потужнішими радарами, ніж F‑16, а їхня бойова дальність сягає близько 1400 км, тоді як у американських літаків – лише близько 550 км.

"В Європі також доступні шведські винищувачі Gripen, зокрема JAS 39 Gripen, які за характеристиками відповідають сучасним модифікаціям F‑16 і навіть деяким з них поступаються рідше. Проте наразі виготовлено невелику кількість таких літаків, і для постачання Україні доведеться запускати їх виробництво, що може зайняти кілька років. Тобто швидкого рішення з Gripen очікувати не варто", – підкреслив Долінце в ефірі Еспресо.

Літаки для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський 22 жовтня зустрівся у Швеції з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном на заводі оборонної компанії Saab у Лінчепінгу. Сторони обговорили велику оборонну експортну угоду.

Крім того, Україна закупить у Швеції від 100 до 150 новітніх багатоцільових винищувачів Gripen. Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо постачання цих літаків. Про це стало відомо із спільної пресконференції, яка пройшла 23 жовтня у Стокгольмі.

Також раніше генерал Іван Гаврилюк підтвердив, що Україна очікує на постачання широкої номенклатури винищувачів, включно з американськими F-16, французькими Mirage та шведськими Gripen.

Читайте також:

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред