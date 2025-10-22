Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Чому Україна обирає Gripen замість F-35: Ігнат розкрив неочевидну перевагу

Руслан Іваненко
22 жовтня 2025, 21:30
1165
Українські льотчики проходять навчання у Швеції, щоб ефективно застосовувати Gripen у бойових умовах.
Gripen, Игнат
Повітряні сили України обирають Gripen / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Україні обрали винищувачі Gripen, пілоти вже навчені
  • Gripen стане основним шведським літаком для Повітряних сил України
  • Українські військові готові використовувати Gripen на польових аеродромах

Шведські винищувачі JAS 39 Gripen відповідають потребам Повітряних сил України і в ряді параметрів перевершують американські F‑35, заявив начальник управління з комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, рішення про придбання Gripen було візією ще на період до 2035 року, а процес підготовки та впровадження вдалося прискорити.

відео дня

Підготовка пілотів та економічні переваги

Ігнат додав, що українські пілоти вже пройшли ознайомчі польоти у Швеції і опанували літак. Він також підкреслив економічні переваги Gripen — як щодо ціни самого літального апарата, так і щодо вартості його обслуговування.

"Gripen розглядався у нас у візії до 2035 року, ще навіть у 2000-х роках військове керівництво розуміло. Це процес дуже непростий, а ми його скоротили", — сказав Ігнат.

"Це одна з найдешевших моделей. Він не надто дорогий, особливо в обслуговуванні. Є така позиція як льотна година. Скільки коштує льотна година Gripen і F-35? Там в рази різниця", — додав він.

Тактичні переваги Gripen

Крім того, за словами Ігната, Gripen краще підходить для тактики, яку застосовує Україна: літак може використовувати польові аеродроми та злітати і сідати з ґрунтових смуг або ділянок автодоріг, що робить його зручним для операцій із розосереджених майданчиків.

Чому Україна обирає Gripen замість F-35: Ігнат розкрив неочевидну перевагу
Gripen / Інфографіка: Главред

"У нас сьогодні десятки аеродромів по всій країні, які ми використовуємо як аеродроми підскоку: ґрунтові смуги, ділянки автодоріг, куди сідає літак, може дозаправитися, взяти озброєння і далі йти бомбити нашого недруга. Цей літак маючи великі колеса, високе шасі, міг би забезпечити, щоб у нас була різна авіація і для протиповітряного бою, і для ударів по противнику на землі", — резюмував Ігнат.

Альтернативи американським F‑16 – думка експерта

Авіаційний експерт і член громадської ради при Державіаслужбі Богдан Долінце зазначає, що Україні є альтернативи американським F‑16 у вигляді європейських винищувачів. За його словами, насамперед це французькі Mirage, які поступово знімають з експлуатації, а також британські Eurofighter Typhoon. Останні у деяких версіях оснащені потужнішими радарами, ніж F‑16, а їхня бойова дальність сягає близько 1400 км, тоді як у американських літаків – лише близько 550 км.

"В Європі також доступні шведські винищувачі Gripen, зокрема JAS 39 Gripen, які за характеристиками відповідають сучасним модифікаціям F‑16 і навіть деяким з них поступаються рідше. Проте наразі виготовлено невелику кількість таких літаків, і для постачання Україні доведеться запускати їх виробництво, що може зайняти кілька років. Тобто швидкого рішення з Gripen очікувати не варто", – підкреслив Долінце в ефірі Еспресо.

Літаки для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський 22 жовтня зустрівся у Швеції з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном на заводі оборонної компанії Saab у Лінчепінгу. Сторони обговорили велику оборонну експортну угоду.

Крім того, Україна закупить у Швеції від 100 до 150 новітніх багатоцільових винищувачів Gripen. Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо постачання цих літаків. Про це стало відомо із спільної пресконференції, яка пройшла 23 жовтня у Стокгольмі.

Також раніше генерал Іван Гаврилюк підтвердив, що Україна очікує на постачання широкої номенклатури винищувачів, включно з американськими F-16, французькими Mirage та шведськими Gripen.

Читайте також:

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України Saab JAS-39 Gripen
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чому Україна обирає Gripen замість F-35: Ігнат розкрив неочевидну перевагу

Чому Україна обирає Gripen замість F-35: Ігнат розкрив неочевидну перевагу

21:30Війна
"Мінус 20 годин без світла": експерт попередив про жорстку реальність цієї зими

"Мінус 20 годин без світла": експерт попередив про жорстку реальність цієї зими

21:07Україна
Оголошено план закінчення війни - на які поступки готова Україна та чого боїться Росія

Оголошено план закінчення війни - на які поступки готова Україна та чого боїться Росія

19:21Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

Гороскоп на завтра 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

Коли закінчиться війна в Україні - названо чіткі терміни та умови

Коли закінчиться війна в Україні - названо чіткі терміни та умови

Останні новини

21:52

Кремль змінив стратегію ударів по енергетиці - до чого готуватись українцям

21:43

"У бік залежностей": Андрій Федінчик зробив першу заяву після розлучення

21:30

Чому Україна обирає Gripen замість F-35: Ігнат розкрив неочевидну перевагу

21:07

"Мінус 20 годин без світла": експерт попередив про жорстку реальність цієї зимиВідео

21:05

Справа "НАБУгейт": детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІ

Юрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальністьЮрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальність
21:01

Як заснути за 2 хвилини - вчені проаналізували популярний військовий методВідео

20:53

Коли допомога Україні перетворюється на системну місію: Взаємодія Андрія Матюхи з благодійниками у Хорватії актуально

20:50

Український актор знявся разом із Річардом Гіром - що він про нього розповів

20:44

Блондинка, не схожа на маму: молодша дочка Заворотнюк відзначила день народження

Реклама
20:34

Чим можна зарядити телефон, якщо немає світла: дуже хороші та корисні порадиВідео

20:25

Як відновити родючість ґрунту в теплиці: простий інгредієнт, який дає результатВідео

19:43

Козаки боялися цього більше, ніж смерті: яким було найганебніше покарання на СічіВідео

19:21

Оголошено план закінчення війни - на які поступки готова Україна та чого боїться Росія

19:00

Увірвуться потужні зливи та мороз: синоптики назвали дату погіршення погоди

18:53

Де та наскільки завтра вимикатимуть світло: подробиці від "Укренерго"

18:39

Макарони по-королівськи: зайняті господині оцінять рецептВідео

18:04

ЗСУ звільнили Кучерів Яр та взяли в полон понад 50 окупантів - подробиціВідео

18:00

Як можна зігрітися без опалення: простий спосіб, про який багато хто не знаєВідео

17:32

Ціни різко рвонули вгору: в Україні популярний овоч за тиждень подорожчав на 12%

17:19

Олена Мозгова звернулася до Земфіри після масованої атаки РФ по Україні

Реклама
17:17

Стартували зйомки сиквелу найкасовішого українського ігрового фільму року "Коли ти вийдеш заміж?"

17:15

У Франції після пограбування Лувру стався новий інцидент: який скарб зник із музею

17:12

Зеленський назвав умови України для закінчення війни - про що йдеться

16:52

Останній поцілунок: Карла Бруні зворушливо проводила Саркозі сидіти у в'язниці

16:42

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

16:39

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

16:37

Зникає з тарілки миттєво: гора смачного печива з яблук

16:36

Україна закупить цілу армаду новітніх винищувачів Gripen: подробиці великої угоди

16:26

Як сказати "достаток" українською": правильну відповідь мало хто знаєВідео

16:19

Путін запустив міжконтинентальну балістичну ракету в сторону СШАВідео

16:16

150 тонн картоплі зникли: дивний пост у Мережі позбавив фермера врожаю

16:09

Ураганний перебіг онкології: Симоньян зібралася помирати

15:41

Забудьте про "пока": гарні українські варіанти для прощання

15:37

Трамп запропонував хороший компроміс щодо війни, але Путін його не прийме - Зеленський

15:32

Подорожчав на рівному місці: в Україні різко підняли ціни на базовий продукт

15:12

В будинки українців залітають небезпечні комахи: зʼявилися фото цих "гігантів"

15:08

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

14:57

На ослах не вивезеш: Плетенчук розповів про удари по нафтобазах у Криму

14:44

"Пекло якесь": як українські знаменитості пережили атаку на Україну

14:44

Здатні долати понад 1500 км: СБУ показала модернізовані дрони Sea Baby (відео)

Реклама
14:39

Місто-мільйонник може залишитися без світла на кілька днів: невтішний прогноз

14:31

Свічки та ліхтарики не знадобляться: як можна зробити світло без електрикиВідео

14:12

"Було пряме влучання": російський дрон вбив маму, немовля та 12-річну дівчинку

14:00

Майже 50 дітей опинились під ударом Шахедів: нові деталі атаки на ХарківФото

13:56

Незручно вийшло: на конкурсі краси учасниця подумала, що потрапила до фіналуВідео

13:35

Китайський гороскоп на завтра 23 жовтня: Щурам - криза, Коням - розчарування

13:30

В Путіна проблеми: ГУР повідомило про зрив набору контрактників до армії РФ

13:18

Україну накриють дощі та похолодання: де різко зіпсується погода

13:15

РФ запустила 405 дронів та 28 ракет: нові деталі масованої атаки на Україну

13:14

Чи варто запасатися вже зараз: виробники розповіли, скільки коштуватиме картопля

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти