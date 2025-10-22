В Києві лунають масштабні вибухи - столиця Україні під атакою 'Шахедів'

https://glavred.net/war/v-kieve-razdayutsya-masshtabnye-vzryvy-stolica-ukrainy-pod-atakoy-shahedov-10708736.html Посилання скопійоване

Росія атакує столицю "Шахедами", що відомо / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, t.me/SJTF_Odes

Ввечері, 22 жовтня, в Києві пролунали вибухи. Столиця України перебуває під атакою ударних БпЛА. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Тривога повʼязана з ворожими БпЛА над столицею. Будь ласка, будьте в укриттях до відбою тривоги!", - написав очільник ОВА Тимур Ткаченко.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив атаку дронів на столицю та заявив про роботу сил ППО.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.Перебувайте в укриттях!", - наголосив він.

Керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко згодом повідомив, що уламки збитих цілей впали у трьох місцях Подільського району столиці, наразі уточнюється інформація щодо можливих постраждалих.

"Попередньо одна з локацій — дитячий садочок. Уточнюємо", - зазначив він.

В Оболонському районі зафіксовано пошкодження житлового будинку уламками безпілотника, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Новина доповнюється...

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 22 жовтня Росія здійснила масштабний комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури України, використавши ударні безпілотники, а також ракети повітряного та наземного базування. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Починаючи з 19:00 21 жовтня, радіотехнічні війська зафіксували та супроводжували 433 повітряні цілі — 28 ракет і 405 безпілотників різних типів.

Моніторингові канали попереджають, що Росія може знову завдати масованого удару по території України. Громадян закликають уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

У ніч та ранок 22 жовтня під ворожу атаку потрапили кілька регіонів, зокрема Київщина. Унаслідок обстрілу там загинула жінка, її шестимісячна донька та 12-річна племінниця. Сусіди розповіли подробиці про загиблих членів родини.

Про персону: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 — до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 — 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

