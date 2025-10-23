Рус
"Стало вразливістю для мене": відомий співак зізнався, чому не служить після повістки

Анна Підгорна
23 жовтня 2025, 03:09
Андрій Кравченко категорично відреагував на запитання про мобілізацію.
Андрей Кравченко
Андрій Кравченко співак - чому артиста не мобілізують / колаж: Главред, фото: facebook.com/andrii.kravchenko.official

Коротко:

  • Андрій Кравченко розповів, що вже отримував повістку
  • Артист розкрив, чому не проходить службу

Український співак Андрій Кравченко є чоловіком призовного віку. Артист отримав повістку, однак на несення військової служби не вирушив.

Про це Кравченко розповів у розмові з Суспільне Культура. Він зазначив, що у нього на це є вагома причина, яка узгоджена з усіма правилами законодавства воєнного часу.

відео дня

"Мені повістка приходила вже, але в мене є свої особисті причини, чому я зараз не у війську. І я маю повне право їх не озвучувати, тому що це моє особисте. Я зараз скажу щось так чи не так, це почнуть розносити, говорити про це. Не хочу, щоб потім це стало вразливістю для мене. От і все", - каже Андрій Кравченко.

Андрей Кравченко
Андрій Кравченко співак - чому артиста не мобілізують / Скриншот YouTube

Варто зазначити, що в червні співак більш детально розповідав про те, чому насправді не перебуває на службі. У 2016 році Кравченка визнали "обмежено придатним" у зв'язку зі станом здоров'я. До цього артист п'ять років працював в Ансамблі Державної прикордонної служби. Зараз Андрій Кравченко має звання молодшого лейтенанта запасу. Його особисті дані оновлено згідно з оновленими правилами.

Андрей Кравченко
Андрій Кравченко співак - чому артиста не мобілізують / фото: facebook.com/andrii.kravchenko.official

Раніше Главред розповідав, як українські знаменитості пережили атаку на Україну вранці 22 жовтня. У соціальних мережах зірки публікували свої реакції та фото з місць військових злочинів країни-окупанта.

Також український ведучий і зірка романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін повідомив про болючу втрату - він втратив найближчу людину.

Про персону: Андрій Кравченко

Андрій Кравченко - заслужений артист естрадного мистецтва України. Його життя було пов'язане з музикою давно. Після закінчення школи він одразу вступив до Київського національного університету культури і мистецтв (має диплом магістра).
Згодом чоловік п'ять років працював в ансамблі пісні і танцю Державної прикордонної служби України.
Відомо також, що співак має звання молодшого лейтенанта в запасі за спеціальністю "військовий психолог".
Наразі живе і працює в Києві, але родом із Чернігова.

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

Гороскоп на сьогодні 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

Гороскоп на сьогодні 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

