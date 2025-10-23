"Стало вразливістю для мене": відомий співак зізнався, чому не служить після повістки

Андрій Кравченко категорично відреагував на запитання про мобілізацію.

Андрій Кравченко співак - чому артиста не мобілізують / колаж: Главред, фото: facebook.com/andrii.kravchenko.official

Андрій Кравченко розповів, що вже отримував повістку

Артист розкрив, чому не проходить службу

Український співак Андрій Кравченко є чоловіком призовного віку. Артист отримав повістку, однак на несення військової служби не вирушив.

Про це Кравченко розповів у розмові з Суспільне Культура. Він зазначив, що у нього на це є вагома причина, яка узгоджена з усіма правилами законодавства воєнного часу.

"Мені повістка приходила вже, але в мене є свої особисті причини, чому я зараз не у війську. І я маю повне право їх не озвучувати, тому що це моє особисте. Я зараз скажу щось так чи не так, це почнуть розносити, говорити про це. Не хочу, щоб потім це стало вразливістю для мене. От і все", - каже Андрій Кравченко.

Андрій Кравченко співак - чому артиста не мобілізують / Скриншот YouTube

Варто зазначити, що в червні співак більш детально розповідав про те, чому насправді не перебуває на службі. У 2016 році Кравченка визнали "обмежено придатним" у зв'язку зі станом здоров'я. До цього артист п'ять років працював в Ансамблі Державної прикордонної служби. Зараз Андрій Кравченко має звання молодшого лейтенанта запасу. Його особисті дані оновлено згідно з оновленими правилами.

Андрій Кравченко співак - чому артиста не мобілізують / фото: facebook.com/andrii.kravchenko.official

Про персону: Андрій Кравченко Андрій Кравченко - заслужений артист естрадного мистецтва України. Його життя було пов'язане з музикою давно. Після закінчення школи він одразу вступив до Київського національного університету культури і мистецтв (має диплом магістра).

Згодом чоловік п'ять років працював в ансамблі пісні і танцю Державної прикордонної служби України.

Відомо також, що співак має звання молодшого лейтенанта в запасі за спеціальністю "військовий психолог".

Наразі живе і працює в Києві, але родом із Чернігова.

