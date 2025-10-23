"Стало вразливістю для мене": відомий співак зізнався, чому не служить після повістки

Коротко:
- Андрій Кравченко розповів, що вже отримував повістку
- Артист розкрив, чому не проходить службу
Український співак Андрій Кравченко є чоловіком призовного віку. Артист отримав повістку, однак на несення військової служби не вирушив.
Про це Кравченко розповів у розмові з Суспільне Культура. Він зазначив, що у нього на це є вагома причина, яка узгоджена з усіма правилами законодавства воєнного часу.
"Мені повістка приходила вже, але в мене є свої особисті причини, чому я зараз не у війську. І я маю повне право їх не озвучувати, тому що це моє особисте. Я зараз скажу щось так чи не так, це почнуть розносити, говорити про це. Не хочу, щоб потім це стало вразливістю для мене. От і все", - каже Андрій Кравченко.
Варто зазначити, що в червні співак більш детально розповідав про те, чому насправді не перебуває на службі. У 2016 році Кравченка визнали "обмежено придатним" у зв'язку зі станом здоров'я. До цього артист п'ять років працював в Ансамблі Державної прикордонної служби. Зараз Андрій Кравченко має звання молодшого лейтенанта запасу. Його особисті дані оновлено згідно з оновленими правилами.
Про персону: Андрій Кравченко
Андрій Кравченко - заслужений артист естрадного мистецтва України. Його життя було пов'язане з музикою давно. Після закінчення школи він одразу вступив до Київського національного університету культури і мистецтв (має диплом магістра).
Згодом чоловік п'ять років працював в ансамблі пісні і танцю Державної прикордонної служби України.
Відомо також, що співак має звання молодшого лейтенанта в запасі за спеціальністю "військовий психолог".
Наразі живе і працює в Києві, але родом із Чернігова.
