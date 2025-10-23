Рус
День народження під звуки ракет: Анна Кошмал розкрила своє єдине бажання

Анна Підгорна
23 жовтня 2025, 00:43
6
Кошмал зізналася, які думки її відвідували, поки вона прикривала своїх дітей.
Анна Кошмал
Анна Кошмал зараз - акторка розповіла про своє бажання на День народження / фото: instagram.com/smorkovkina

Коротко:

  • 22 жовтня Україна пережила масштабну комбіновану атаку
  • Анна Кошмал розповіла, про що думала під звуки вибухів

22 жовтня українській акторці Анні Кошмал виповнився 31 рік. На жаль, через країну-окупанта єдиним бажанням іменинниці в її День народження була безпека для себе і сім'ї.

Про це у своєму блозі в Instagram розповіла сама Кошмал. "Лежу вночі в свій день народження, обіймаю дітей, дім ходуном від вибухів, і думаю: "В мене все є, мені нічого не треба, можна загадати бажання до того, як задуватиму свічки на торті? Я просто хочу, щоб моя сімʼя та оселя протримались цілими до ранку, все", - поділилася Анна.

відео дня

Утім, на ранок акторка змогла зібратися з силами, і вирушила назустріч своєму особливому дню. Його частину вона провела в театрі за улюбленою роботою. Анна Кошмал зазначила, що щаслива незважаючи ні на що.

"Найбільша цінність в житті - любов, паливо для того, щоб ставати духовно більшим, свідомо ширшим, паливо для досягнень та важливих трансформацій. В принципі, це все чого я хочу. Бути поруч зі своїми і плекати любов в собі, до себе і оточуючих. Тож дякую усім, хто її мені дарує і тим, кого я сама безмежно люблю", - пише артистка.

Анна Кошмал
Анна Кошмал зараз - акторка розповіла про своє бажання на День народження / фото: instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал
Анна Кошмал зараз - акторка розповіла про своє бажання на День народження / фото: instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал
Анна Кошмал зараз - акторка розповіла про своє бажання на День народження / фото: instagram.com/smorkovkina

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, як українські знаменитості пережили атаку на Україну вранці 22 жовтня. У соціальних мережах зірки публікували свої реакції та фото з місць військових злочинів країни-окупанта.

Також український ведучий і зірка романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін повідомив про болючу втрату - у небуття пішла його найближча людина.

Читайте також:

Про персону: Анна Кошмал

Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно і озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" та ін.

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

