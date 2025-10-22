Полісся націлилось на талант Динамо – чи зможе клуб підписати гравця

Полісся шукає нові трансферні рішення, щоб наблизитися до лідерів УПЛ і здобувати очки

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань зацікавлений у переході півзахисника Динамо Валентина Рубчинського.

Як повідомляє Telegram-канал Інсайди від Пасічника 2.0, Ротань вже взимку планує підписати хавбека на позицію опорного півзахисника, вважаючи його "ідеальним кандидатом для клубу".

За інформацією джерела, київський клуб готовий відпустити Рубчинського лише в оренду без права викупу, оскільки розраховує на гравця у майбутньому. Цього сезону Валентин ще не виходив на поле у складі "біло-синіх".

Рубчинський раніше виступав за молодіжні збірні України на Олімпіаді-2024 та Євро-2025, і тренерський штаб Динамо не планує прощатися з ним остаточно.

Нагадаємо, що у 9-му турі Полісся зіграло внічию з донецьким Шахтарем і наразі з 16 очками займає 5-е місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від лідера, Кривбасу, на три очки.

