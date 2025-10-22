Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Полісся націлилось на талант Динамо – чи зможе клуб підписати гравця

Руслан Іваненко
22 жовтня 2025, 22:28
82
Полісся шукає нові трансферні рішення, щоб наблизитися до лідерів УПЛ і здобувати очки
Ротань, Футбол
Ротань вважає хавбека Динамо ідеальним кандидатом для посилення складу / колаж: Главред, фото: wikipedia, facebook.com/fcpolissya

Коротко:

  • Полісся цікавиться орендою півзахисника Динамо Рубчинського
  • Ротань планує підписати Рубчинського вже взимку
  • Динамо готове відпустити гравця лише в оренду без викупу

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань зацікавлений у переході півзахисника Динамо Валентина Рубчинського.

Як повідомляє Telegram-канал Інсайди від Пасічника 2.0, Ротань вже взимку планує підписати хавбека на позицію опорного півзахисника, вважаючи його "ідеальним кандидатом для клубу".

відео дня

За інформацією джерела, київський клуб готовий відпустити Рубчинського лише в оренду без права викупу, оскільки розраховує на гравця у майбутньому. Цього сезону Валентин ще не виходив на поле у складі "біло-синіх".

Рубчинський раніше виступав за молодіжні збірні України на Олімпіаді-2024 та Євро-2025, і тренерський штаб Динамо не планує прощатися з ним остаточно.

Нагадаємо, що у 9-му турі Полісся зіграло внічию з донецьким Шахтарем і наразі з 16 очками займає 5-е місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від лідера, Кривбасу, на три очки.

Останні новини спорту

Як повідомляв Главред, відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко заявив, що у вінгера "Динамо" Андрія Ярмоленка більший вплив на команду, ніж у тренера Олександра Шовковського.

Нагадаємо, що у команді абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика розкрили деталі щодо його майбутніх виступів. За інформацією директора спортсмена Сергія Лапіна, українець планує повернутися на ринг у першій половині 2026 року.

Крім того, французький журналіст Жан-Луї Турре висловив критику на адресу українського захисника ПСЖ Іллі Забарного після матчу 8-го туру Ліги 1 проти "Страсбура".

Читайте також:

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ротань новини Динамо Київ новини футболу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Києві лунають масштабні вибухи - столиця Україні під атакою "Шахедів"

В Києві лунають масштабні вибухи - столиця Україні під атакою "Шахедів"

23:08Війна
США готують "суттєвий" удар по РФ: Бессент заінтригував заявою

США готують "суттєвий" удар по РФ: Бессент заінтригував заявою

22:58Світ
США зняли ключове обмеження щодо ударів по Росії західною зброєю - деталі від WSJ

США зняли ключове обмеження щодо ударів по Росії західною зброєю - деталі від WSJ

22:21Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

Гороскоп на завтра 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

Останні новини

23:27

Як отримати світло без генератора: простий спосіб із автомобільним акумулятором

23:08

В Києві лунають масштабні вибухи - столиця Україні під атакою "Шахедів"

22:58

США готують "суттєвий" удар по РФ: Бессент заінтригував заявою

22:52

У 16 живе сам: Дімопулос визвірилася на підписницю за запитання про сина

22:41

"Раніше з жінкою кайфували": наречений Лесі Нікітюк розповів про життя з ведучою

Юрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальністьЮрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальність
22:34

Через скільки годин після вживання алкоголю можна сідати за кермо - важливі правила

22:28

Полісся націлилось на талант Динамо – чи зможе клуб підписати гравця

22:21

США зняли ключове обмеження щодо ударів по Росії західною зброєю - деталі від WSJ

21:52

Кремль змінив стратегію ударів по енергетиці - до чого готуватись українцямВідео

Реклама
21:43

"У бік залежностей": Андрій Федінчик зробив першу заяву після розлучення

21:30

Чому Україна обирає Gripen замість F-35: Ігнат розкрив неочевидну перевагу

21:07

"Мінус 20 годин без світла": експерт попередив про жорстку реальність цієї зимиВідео

21:05

Справа "НАБУгейт": детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІ

21:01

Як заснути за 2 хвилини - вчені проаналізували популярний військовий методВідео

20:53

Коли допомога Україні перетворюється на системну місію: Взаємодія Андрія Матюхи з благодійниками у Хорватії актуально

20:50

Український актор знявся разом із Річардом Гіром - що він про нього розповів

20:44

Блондинка, не схожа на маму: молодша дочка Заворотнюк відзначила день народження

20:34

Чим можна зарядити телефон, якщо немає світла: дуже хороші та корисні порадиВідео

20:25

Як відновити родючість ґрунту в теплиці: простий інгредієнт, який дає результатВідео

19:43

Козаки боялися цього більше, ніж смерті: яким було найганебніше покарання на СічіВідео

Реклама
19:21

Оголошено план закінчення війни - на які поступки готова Україна та чого боїться Росія

19:00

Увірвуться потужні зливи та мороз: синоптики назвали дату погіршення погоди

18:53

Де та наскільки завтра вимикатимуть світло: подробиці від "Укренерго"

18:39

Макарони по-королівськи: зайняті господині оцінять рецептВідео

18:04

ЗСУ звільнили Кучерів Яр та взяли в полон понад 50 окупантів - подробиціВідео

18:00

Як можна зігрітися без опалення: простий спосіб, про який багато хто не знаєВідео

17:32

Ціни різко рвонули вгору: в Україні популярний овоч за тиждень подорожчав на 12%

17:19

Олена Мозгова звернулася до Земфіри після масованої атаки РФ по Україні

17:17

Стартували зйомки сиквелу найкасовішого українського ігрового фільму року "Коли ти вийдеш заміж?"

17:15

У Франції після пограбування Лувру стався новий інцидент: який скарб зник із музею

17:12

Зеленський назвав умови України для закінчення війни - про що йдеться

16:52

Останній поцілунок: Карла Бруні зворушливо проводила Саркозі сидіти у в'язниці

16:42

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

16:39

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

16:37

Зникає з тарілки миттєво: гора смачного печива з яблук

16:36

Україна закупить цілу армаду новітніх винищувачів Gripen: подробиці великої угоди

16:26

Як сказати "достаток" українською": правильну відповідь мало хто знаєВідео

16:19

Путін запустив міжконтинентальну балістичну ракету в сторону СШАВідео

16:16

150 тонн картоплі зникли: дивний пост у Мережі позбавив фермера врожаю

16:09

Ураганний перебіг онкології: Симоньян зібралася помирати

Реклама
15:41

Забудьте про "пока": гарні українські варіанти для прощання

15:37

Трамп запропонував хороший компроміс щодо війни, але Путін його не прийме - Зеленський

15:32

Подорожчав на рівному місці: в Україні різко підняли ціни на базовий продукт

15:12

В будинки українців залітають небезпечні комахи: зʼявилися фото цих "гігантів"

15:08

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

14:57

На ослах не вивезеш: Плетенчук розповів про удари по нафтобазах у Криму

14:44

"Пекло якесь": як українські знаменитості пережили атаку на Україну

14:44

Здатні долати понад 1500 км: СБУ показала модернізовані дрони Sea Baby (відео)

14:39

Місто-мільйонник може залишитися без світла на кілька днів: невтішний прогноз

14:31

Свічки та ліхтарики не знадобляться: як можна зробити світло без електрикиВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиНапоїСвяткове менюПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти