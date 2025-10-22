Полісся націлилось на талант Динамо – чи зможе клуб підписати гравця

Коротко:
- Полісся цікавиться орендою півзахисника Динамо Рубчинського
- Ротань планує підписати Рубчинського вже взимку
- Динамо готове відпустити гравця лише в оренду без викупу
Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань зацікавлений у переході півзахисника Динамо Валентина Рубчинського.
Як повідомляє Telegram-канал Інсайди від Пасічника 2.0, Ротань вже взимку планує підписати хавбека на позицію опорного півзахисника, вважаючи його "ідеальним кандидатом для клубу".
За інформацією джерела, київський клуб готовий відпустити Рубчинського лише в оренду без права викупу, оскільки розраховує на гравця у майбутньому. Цього сезону Валентин ще не виходив на поле у складі "біло-синіх".
Рубчинський раніше виступав за молодіжні збірні України на Олімпіаді-2024 та Євро-2025, і тренерський штаб Динамо не планує прощатися з ним остаточно.
Нагадаємо, що у 9-му турі Полісся зіграло внічию з донецьким Шахтарем і наразі з 16 очками займає 5-е місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від лідера, Кривбасу, на три очки.
