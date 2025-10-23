Рус
"Путіну дедалі важче": в ЄС оголосили про серйозний санкційний удар по Росії

Анна Косик
23 жовтня 2025, 09:59оновлено 23 жовтня, 10:31
В Євросоюзі повідомили про нові обмеження для Росії та її партнерів.
Кая Каллас, Путин
Нові санкції стосуватимуться, зокрема, нафтогазового та фінансового секторів / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, European Union

Головне:

  • Євросоюз затвердив 19 пакет санкцій проти Росії
  • Під ударом опинилися не лише російські, але й іноземні банки
  • Пересування дипломатів РФ обмежили

Європейський Союз сьогодні, 23 жовтня, прийняв 19-й пакет санкцій проти країни-агресорки Росії. Про це в соцмережі X повідомила головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас.

За її словами, цей пакет обмежень спрямований на російські банки, криптовалютні біржі, а також організації в Індії та Китаї. Також ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації.

Деталі щодо 19-го пакету санкцій

У данському головуванні Ради ЄС кореспондентці ЄП розповіли, що новий санкційний пакет буде включати кілька блоків. Перший з них - енергетичний. Він передбачає заборону імпорту російського зрідженого природного газу – через 6 місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року для довгострокових контрактів.

Також буде посилено заборону співпраці з двома нафтовими гігантами РФ, а санкції введуть ще проти 117 танкерів "тіньового флоту" Росії.

Фінансовий блок включає 5 пунктів, серед яких повна заборона транзакцій з 5 російськими банками та розширення існуючої заборони на російські електронні платіжні системи, зокрема "Мир".

Окрім цього застосовано додаткові експортні обмеження для ускладнення доступу РФ до мікросхем та технологій, що можуть використовуватися у ВПК.

Щодо обмеження переміщень російських дипломатів, то новий механізм передбачає введення 3-місячного перехідного періоду.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Чому в ЄС відкладали новий санкційний пакет

Главред писав, що за словами виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександра Леонова, відтермінування 19-го пакету санкцій проти Росії було пов’язане не стільки з технічними деталями, скільки з пошуком спільної позиції між ЄС, США та Китаєм.

Вашингтон наполягав на спільних діях, однак виникали труднощі, адже після приходу до влади Дональда Трампа США фактично не розширювали обмеження проти РФ, тоді як ЄС діяв послідовніше й ухвалив програму відмови від російських енергоносіїв до кінця 2027 року. У самих США натомість навіть звучали ідеї щодо ймовірних економічних проєктів із Росією.

Санкції проти Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що напередодні у Європейському Союзі придумали спосіб, як обійти позицію Угорщини і знизити ризик вето на продовження санкцій проти Росії.

Раніше міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти Російської Федерації, який торкнеться великих нафтових компаній країни — "Роснефти" та "Лукойла".

Нещодавно стало відомо, що США виступають проти плану Європейського Союзу щодо розширення використання заморожених російських активів для підтримки України "Групою семи".

Про персону: Кая Каллас

Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

