У 16 живе сам: Дімопулос визвірилася на підписницю за запитання про сина

Санта Дімопулос розповіла про сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Танцівниця Санта Дімопулос, яка живе в Дубаї і проводить літо на найтусовочніших курортах Європи, розлютилася на підписницю, яка поставила їй просте запитання про старшого сина жінки.

На своїй сторінці в Instagram, Дімопулос, яка продає тури, в яких вчить, як "підніматися з дна", танцівниця влаштувала сесію запитань і відповідей з підписниками.

Одна з фоловерів запитала її, чому 16-річний син, якого та народила від ведучого Андрія Джеджули, не живе з нею, а вибрав залишитися з батькам у Києві. "Діти - це окремий всесвіт, не наша власність. У 16 він вирішив жити сам і я з повагою відпустила", - видала вона.

Вона також назвала свого неповнолітнього сина "чоловіком" і здивувала тим, що, виявляється, у 16 років дитина - уже чоловік і не має жити з мамою.

"Йому, до речі, за кілька днів 17. Як ви вважаєте, до скількох років чоловік має жити з мамою? Є якийсь норматив", - запитує вона.

Дімопулос розлютилася на підписницю / Фото Instagram/santa dimopulos

"І ваш інтерес про що? Про турботу чи про уявлення, що всі мають жити за сценарієм", - здивувала вона.

Раніше Главред писав про те, що Дімопулос, яка веде свої сторінки в Instagram російською мовою і живе своє життя в ОАЕ, зробила суперечливу заяву. Блогерка і колись "співачка", відповідаючи на запитання передплатниці про те, як їй бути, якщо руйнуються всі сфери життя, зокрема особисте, робота, а "вдома війна", як справжня "лайф коуч" і українка, Дімопулос дала "слушну" пораду, що ґрунтується на її особистому досвіді. "Я почуваюся набагато впевненіше і щасливіше", - написала тоді розлучений лайф-коуч Дімопулос.

Раніше також Дімопулос анонсувала тури, де вона стала "натхненником". Після того, як вона вирушила до Стамбула на семінар російського коуча із самопізнання, Дімопулос збирає свій власний ретрит, де навіть вестиме деякі практики.

Про персону: Санда Дімопулос Санта Дімопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а згодом стала однією із солісток гурту ВіаГра. Пізніше вона спробувала себе в сольній кар'єрі, проте вона закінчилася одним альбомом. З досягнень - перемога в телевізійному шоу "Танці з зірками", а також вінтажний бутік брендових речей у Києві. Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Даніеля вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу доньку Софію від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.

