Одним рішенням: як Трамп може суттєво пришвидшити закінчення війни в Україні

Шанси Трампа на закінчення війни справді високі.

https://glavred.net/war/odnim-resheniem-kak-tramp-mozhet-sushchestvenno-uskorit-okonchanie-voyny-v-ukraine-10708805.html Посилання скопійоване

Зеленський не дарма казав, що Трамп може закінчити війну / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Огризко:

Трамп може наблизити Україну до закінчення війни

Передача Україні необхідної зброї відіграє ключову роль у припиненні війни

Трамп замість надання зброї знову почав спроби дипломатії

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував на тому, що американський лідер Дональд Трамп має великі шанси закінчити війну в Україні.

І український глава держави має рацію. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

відео дня

Як Трамп може пришвидшити закінчення війни

За словами експерта, президент США може надати Україні необхідні засоби ураження. Це значно пришвидшить процес, адже Україна також має власні засоби ураження, як от ракети "Фламінго".

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

"Арсенал досить серйозний, великий і дуже ефективний. Але цей процес (закінчення війни - Главред) був би значно швидшим, якби ми зараз одразу отримали те, що нам потрібно для того, щоб комбіновано знищувати російську військову та промислову інфраструктуру, яка забезпечує війну", - пояснив Огризко.

Тому Трамп міг би зіграти величезну прискорювальну роль. Однак наразі американський лідер чомусь вкотре "загальмував" і змінив тему, знову обговорюючи дипломатію.

Як Трамп оцінює шанси України на перемогу у війні

Нещодавно Главред писав, що Дональд Трамп вийшов із заявою, у якій наголосив, що Україна могла б виграти війну і зберегти свою територію, але зараз, на його думку, ситуація виглядає трохи інакше.

"Я не думаю, що вони виграють, але вони все ще можуть виграти. Я ніколи не говорив, що вони виграють. Я сказав, що вони можуть виграти. Все може статися. Ви знаєте, війна — це дуже дивна річ. Багато поганого трапляється, багато хорошого трапляється", - додав президент США.

Заяви Трампа щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент США заявив, що не говорив Володимиру Зеленському віддати Донбас Росії. За його словами, США вважають, що сторони мають зупинитися на тих лініях, на яких вони перебувають зараз.

Раніше також Дональд Трамп оголосив про відмову від запланованої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Головною причиною скасування переговорів, за словами американського президента, стало відчуття, що домовленості можуть не принести бажаного результату.

Напередодні стало відомо, що Трамп також заявив, нібито у Путіна вже є "певна власність" в Україні, яку він забере за підсумками війни. Далі він додав, що має на увазі українські території.

Читайте також:

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред