На засудженого Пі Дідді скоєно замах у СІЗО - деталі

Шон Комбс перебуває в зоні ризику через свої злочини.

Пі Дідді замах - Шон Комбс став об'єктом тюремного правосуддя / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

За що засуджено Пі Дідді

Хто і навіщо напав на Комбса в його камері

Американського репера і музичного продюсера Шона Комбса (Пафф Дедді, Пі Дідді) засуджено до тюремного ув'язнення строком на 50 місяців за звинуваченням у торгівлі людьми та рекеті. У СІЗО на артиста було скоєно замах.

Про це Daily Mail повідомив найкращий друг Дідді Чарлуччі Фінні: поки Комбс спав, до нього в камеру проник інший ув'язнений, і приставив саморобний ніж до горла репера. Фінні переконаний, що замах був вчинений з метою залякати Дідді.

"Він прокинувся з ножем біля горла. Якби цей хлопець хотів йому нашкодити, Шон був би поранений. Достатньо було б однієї секунди, щоб перерізати йому горло зброєю і вбити його. Ймовірно, це був спосіб сказати: "Наступного разу тобі не пощастить". Усе це залякування", - каже він.

Друг ув'язненого зазначає, що нападник, імовірно, хотів підняти свій престиж в очах інших ув'язнених: усе-таки Пі Дідді - відома особистість. Водночас залякування могло бути частиною "тюремного правосуддя".

"Ув'язнені сприймають це (злочини і звинувачення Дідді - прим. редактора) особисто. Вони дивляться на це так, ніби (на місці потерпілих) могла бути їхня мама, тітка, донька. Вони намагаються домогтися того, що вони називають тюремним правосуддям", - повідомляє Фінні.

Пі Дідді замах - Шон Комбс став об'єктом тюремного правосуддя / фото: imdb.com

Скандал із P.Diddy - що сталося 54-річний Шон Комбс був заарештований у Нью-Йорку за звинуваченнями в секс-трафіку, транспортуванні людей для заняття проституцією та участі в рекеті. Ці звинувачення охоплюють останні 16 років його діяльності і пов'язані з організацією так званих freak off вечірок - елітних сексуальних заходів, які, як стверджує влада, були організовані для експлуатації жінок. Комбс також відомий як Puff Daddy, P.Diddy і Diddy. Він продюсував репера Notorious B. I. G., а його дебютний альбом No Way Out продався накладом понад 7 мільйонів копій. P.Diddy також прославився як тричі лауреат премії "Греммі" і співпрацював з такими зірками, як Мерайя Кері, Мері Джей Блайдж і Ашер. Крім музики, він створював проєкти у сфері моди, телебачення та алкогольного бізнесу. Однак на тлі цих досягнень його ім'я тепер пов'язують зі звинуваченнями в злочинах, які можуть призвести до серйозних наслідків.

