Вєрка Сердючка зачепила Влада Яму: Данилко підірвав мережу новою піснею

Влад Яма заностальгував за українською музикою.

Вєрка Сердючка представила нову пісню - Влад Яма відреагував / колаж: Главред, фото: instagram.com, Вєрка Сердючка, Влад Яма

Ви дізнаєтесь:

Вєрка Сердючка представила нову пісню

Як відреагував Влад Яма

Легенда української сцени Вєрка Сердючка нарешті представила нову україномовну пісню та виконала її на своєму концерті, отримавши захоплену реакцію прихильників. Прем'єра співачки зачепила навіть хореографа-втікача Влад Яму, який відреагував на пісню в Instagram.

Під час свого концерту у Празі, який відбувся 21 жовтня, співачка вперше виконала пісню "Два бокала просеко". Відео з виступу опублікував у своєму Instagram фотограф Ростислав Ріпка. Фанати були у такому захваті від того, що Сердючка знову зазвучала українською мовою, що співачці довелось декілька разів заспокоювати аудиторію, адже вигуки не давали їй спокійно виконати пісню.

Вєрка Сердючка - Два бокала / фото: instagram.com, rostickdesign

Нова пісня Вєрки Сердючки миттєво підкорила не лише глядачів у залі, а й користувачів мережі. У коментарях під відео фанати засипали публікацію вогниками та схвальними відгуками. Не залишився осторонь і хореограф Влад Яма, який після початку повномасштабної війни виїхав за кордон. Танцівник коротко, але промовисто оцінив трек, написавши: "TOP".

Влад Яма відреагував на нову пісню Сердючки / фото: instagram.com, rostickdesign

Нова пісня Вєрки Сердючки "Два бокала просеко" — текст

Два бокала просеко – і я твоя,

Два бокала просеко – і разом ми.

Два бокала просеко – і хай люди скажуть, що я божевільна.

Два бокала просеко – і на карту все,

Два бокала просеко – і мене несе.

Забирай мене, забирай мене

Ми їдем до тебе.

"Два бокала просеко" Вєрка Сердючка - слухати пісню:

Андрій Данилко — україномовні пісні

Андрій Данилко завжди послідовно відстоював власну позицію щодо свого репертуару. У травні цього року артист наголосив, що не має наміру перекладати старі російськомовні пісні українською, адже, за його словами, "так не вийде створити якісний матеріал". Водночас шоумен підкреслив, що останнім часом працює виключно над україномовними композиціями.

Андрій Данилко / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український артист Андрій Данилко, відомий під альтер-его Вєрка Сердючка, різко висловився про творчість молодих українських виконавців. Він заявив, що їхні пісні звучать нещиро через одне слово - "додому".

Також танцюрист-утікач Влад Яма, який залишив Україну з сім'єю на початку повномасштабного вторгнення і влаштувався в США, несподівано вирішив нагадати про себе. Артист показав архівне фото часів розквіту своєї кар'єри на батьківщині і похвалився відмінною фізичною формою.

Про персону: Андрій Данилко Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з'явився в таких проєктах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", та ін.

