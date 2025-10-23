Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Вєрка Сердючка зачепила Влада Яму: Данилко підірвав мережу новою піснею

Христина Трохимчук
23 жовтня 2025, 10:21
187
Влад Яма заностальгував за українською музикою.
Вєрка Сердючка, Влад Яма
Вєрка Сердючка представила нову пісню - Влад Яма відреагував / колаж: Главред, фото: instagram.com, Вєрка Сердючка, Влад Яма

Ви дізнаєтесь:

  • Вєрка Сердючка представила нову пісню
  • Як відреагував Влад Яма

Легенда української сцени Вєрка Сердючка нарешті представила нову україномовну пісню та виконала її на своєму концерті, отримавши захоплену реакцію прихильників. Прем'єра співачки зачепила навіть хореографа-втікача Влад Яму, який відреагував на пісню в Instagram.

Під час свого концерту у Празі, який відбувся 21 жовтня, співачка вперше виконала пісню "Два бокала просеко". Відео з виступу опублікував у своєму Instagram фотограф Ростислав Ріпка. Фанати були у такому захваті від того, що Сердючка знову зазвучала українською мовою, що співачці довелось декілька разів заспокоювати аудиторію, адже вигуки не давали їй спокійно виконати пісню.

відео дня
Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка - Два бокала / фото: instagram.com, rostickdesign

Нова пісня Вєрки Сердючки миттєво підкорила не лише глядачів у залі, а й користувачів мережі. У коментарях під відео фанати засипали публікацію вогниками та схвальними відгуками. Не залишився осторонь і хореограф Влад Яма, який після початку повномасштабної війни виїхав за кордон. Танцівник коротко, але промовисто оцінив трек, написавши: "TOP".

Влад Яма
Влад Яма відреагував на нову пісню Сердючки / фото: instagram.com, rostickdesign

Нова пісня Вєрки Сердючки "Два бокала просеко" — текст

Два бокала просеко – і я твоя,

Два бокала просеко – і разом ми.

Два бокала просеко – і хай люди скажуть, що я божевільна.

Два бокала просеко – і на карту все,

Два бокала просеко – і мене несе.

Забирай мене, забирай мене

Ми їдем до тебе.

"Два бокала просеко" Вєрка Сердючка - слухати пісню:

Андрій Данилко — україномовні пісні

Андрій Данилко завжди послідовно відстоював власну позицію щодо свого репертуару. У травні цього року артист наголосив, що не має наміру перекладати старі російськомовні пісні українською, адже, за його словами, "так не вийде створити якісний матеріал". Водночас шоумен підкреслив, що останнім часом працює виключно над україномовними композиціями.

Андрій Данилко
Андрій Данилко / інфографіка: Главред

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український артист Андрій Данилко, відомий під альтер-его Вєрка Сердючка, різко висловився про творчість молодих українських виконавців. Він заявив, що їхні пісні звучать нещиро через одне слово - "додому".

Також танцюрист-утікач Влад Яма, який залишив Україну з сім'єю на початку повномасштабного вторгнення і влаштувався в США, несподівано вирішив нагадати про себе. Артист показав архівне фото часів розквіту своєї кар'єри на батьківщині і похвалився відмінною фізичною формою.

Вас може зацікавити:

Про персону: Андрій Данилко

Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з'явився в таких проєктах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", та ін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Вєрка Сердючка Андрій Данилко Влад Яма новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Акт війни проти РФ: Медведєв накинувся на Трампа і зажадав "довбати зброєю"

"Акт війни проти РФ: Медведєв накинувся на Трампа і зажадав "довбати зброєю"

12:05Політика
Трамп уперше вдарив санкціями по Росії: що чекає на "військову машину" Путіна

Трамп уперше вдарив санкціями по Росії: що чекає на "військову машину" Путіна

11:39Війна
Дзвінок Путіна зіграв роль: в ОП розкрили нові деталі переговорів Трампа і Зеленського

Дзвінок Путіна зіграв роль: в ОП розкрили нові деталі переговорів Трампа і Зеленського

11:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на сьогодні 23 жовтня: Щурам - криза, Коням - розчарування

Китайський гороскоп на сьогодні 23 жовтня: Щурам - криза, Коням - розчарування

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

Не блондинка: Ольга Сумська прибрала своє довге волосся вперше за багато років

Не блондинка: Ольга Сумська прибрала своє довге волосся вперше за багато років

Останні новини

12:18

Вже остаточно: які будуть тарифи на електроенергію в Україні взимку

12:08

Задихається: російського ведучого Юрія Ніколаєва екстрено госпіталізували

12:05

"Акт війни проти РФ: Медведєв накинувся на Трампа і зажадав "довбати зброєю"

12:01

Викрутяться з будь-якої ситуації: 3 знаки зодіаку перетворюють труднощі на успіх

11:58

Грози та зливи в кінці робочого тижня: які регіони України накриє негода

Юрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальністьЮрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальність
11:51

"Потягнуло на солоне": Решетники натякнули на четверту вагітність

11:39

Вести війну буде безглуздо, Путін оголосить капітуляцію за тиждень - військовий

11:39

Трамп уперше вдарив санкціями по Росії: що чекає на "військову машину" Путіна

11:33

"Тут залишу інтригу": Олександра Кучеренко назвала свого фаворита

Реклама
11:29

Божествений на смак, аж тане в роті: рецепт кексу "Зебра"

11:06

Дзвінок Путіна зіграв роль: в ОП розкрили нові деталі переговорів Трампа і Зеленського

10:59

Мовна головоломка: який український аналог має слово "искрометный"

10:55

У Києві прощаються з Дизелем із Green Grey: перші подробиціВідео

10:43

Вигляд відверто дивує: в Україні росте їстівний гриб, який схожий на вухоВідео

10:40

Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

10:33

Китайський гороскоп на завтра 24 жовтня: Коням - зневіра, Свиням - відмова

10:24

Мир "в обмін" на території: Зеленський оголосив про позицію УкраїниВідео

10:21

Вєрка Сердючка зачепила Влада Яму: Данилко підірвав мережу новою піснеюВідео

10:00

"Ми все ще хочемо зустрічей": Рубіо пояснив, чому США вдарили санкціями по РФ

10:00

РФ вдарила по рятувальниках на Харківщині: є загиблий, багато поранених

Реклама
09:59

"Путіну дедалі важче": в ЄС оголосили про серйозний санкційний удар по Росії

09:52

Чи буде Україна без тепла і світла: в Зеленського сказали, як проходитиме зима

09:43

Одним рішенням: як Трамп може суттєво пришвидшити закінчення війни в Україні

09:42

Будапешт зірвано: коли можливі нові мирні переговори?Погляд

09:09

"Дістав уже": що відбувається з Нікітою Пресняковим після розлучення

09:04

Окупанти здаються в полон десятками: ЗСУ просуваються на ключових ділянках фронту

09:00

Теплопостачання буде мінімальним, газ можуть подавати погодинно: Корольчук - про опалювальний сезон 2025

08:44

РФ вдарила по житлових районах Києва: пошкоджено будинки, школу, дитячий садок, синагогуФотоВідео

08:19

Дуже критично для ворога на фронті: партизани заблокували військові ешелони РФ

07:57

У Копейську пролунали вибухи: горить завод, що забезпечує війну РФ проти України

07:37

Гороскоп Таро на листопад 2025: Овнам - зміни, Тельцям - подарунок, Близнюкам - силаВідео

06:54

У Сумах дрон РФ вдарив по залізничній станції: є постраждаліФото

06:28

Що важливо зрозуміти про нову зброю повітряного терору РФ - реактивні КАБиПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках двірника за 49 секунд

05:21

З п'яти інгредієнтів вийде велика каструля: рецепт фантастичного супу

04:44

Гороскоп на завтра 24 жовтня: Близнюкам - весела зустріч, Козорогам - зміни

04:32

Чи можуть коти бачити душі померлих - поставлено остаточну крапку в питанніВідео

04:00

Росіяни помстилися Аллі Пугачовій - що сталося

03:30

Чи полетять "Томагавки" по Москві: дипломат вказав на важливий нюанс

03:09

"Стало вразливістю для мене": відомий співак зізнався, чому не служить після повістки

Реклама
02:55

Всесвіт на їхньому боці: кого зі знаків зодіаку "накриє" хвиля удачі та успіху

01:30

На засудженого Пі Дідді скоєно замах у СІЗО - деталі

00:53

Трамп відмовився від переговорів із Путіним: що стало ключовим фактором

00:43

День народження під звуки ракет: Анна Кошмал розкрила своє єдине бажання

00:31

"Він міг би сидіти вдома": 67-річний генерал-майор рятував дітей з палаючого садочкаФотоВідео

00:15

США ввели санкції проти РФ: хто з компанії-"гігантів" потрапили до списку

22 жовтня, середа
23:27

Як отримати світло без генератора: простий спосіб із автомобільним акумулятором

23:08

В Києві лунають масштабні вибухи - столиця Україні під атакою "Шахедів"

22:58

США готують "суттєвий" удар по РФ: Бессент заінтригував заявою

22:52

У 16 живе сам: Дімопулос визвірилася на підписницю за запитання про сина

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти