США зняли ключове обмеження щодо ударів по Росії західною зброєю - деталі від WSJ

Юрій Берендій
22 жовтня 2025, 22:21оновлено 22 жовтня, 23:00
США скасували ключові обмеження на використання Україною далекобійних ракет.
США зняли ключове обмеження для України щодо ударів по Росії / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі The Wall Street Journal:

  • США зняли обмеження на удари далекобійними ракетами по Росії
  • Відповідне рішення було ухвалено адміністрацією Трампа минулого тижня

Адміністрація Трампа зняла важливе обмеження щодо використання Україною окремих ракет дальньої дії, наданих західними партнерами. Це рішення дає змогу Києву посилити удари по цілях на території Росії та підвищити тиск на Кремль. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела, передає "Європейська правда".

Зазначається, що після зміни адміністрації у США Пентагон запровадив процедуру, за якою удари України по російських цілях із використанням західних ракет, що базуються на американських розвідданих, потребували окремого погодження. Остаточне рішення про такі удари ухвалював глава Пентагону.

Довгий час Україна не отримувала дозволів на застосування цих ракет, але нещодавно, за даними WSJ, повноваження щодо схвалення атак передали підрозділу Об’єднаних сил НАТО в Європі під керівництвом генерала Алексуса Гринкевича. Перший затверджений удар Україна здійснила у вівторок, уразивши завод у Брянську, який виробляв вибухівку та паливо для ракет.

Джерела WSJ вважають, що скасування обмежень суттєво не вплине на ситуацію на фронті через обмежений запас ракет Storm Shadow, однак очікують їх активнішого використання.

"Рішення про скасування обмежень було ухвалене до зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі минулого тижня", - вказує одне з джерел видання.

Раніше під час переговорів з Дональдом Трампом Володимир Зеленський пропонував отримання крилатих ракет Tomahawk в обмін на українські безпілотники, проте, за повідомленнями ЗМІ, Трамп відхилив цю пропозицію, і зустріч пройшла у напруженій атмосфері.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Який сигнал Путін отримав від Трампа - думка експерта

Як писав Главред, у Сполучених Штатах останнім часом активізувалися обговорення щодо можливості передачі Україні ракет Tomahawk. Як зазначив керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, такі розмови можуть стати "останнім американським попередженням" для кремлівського диктатора Володимира Путіна. На цьому тлі постає питання, які дії готовий здійснити Дональд Трамп, якщо запланована зустріч у Будапешті так і не відбудеться.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 22 жовтня в кількох регіонах країни-агресорки Росії пролунали потужні вибухи. Російські ЗМІ поваідомили про атаку дронів.

Раніше, у ніч на 19 жовтня, Сили оборони України здійснили серію результативних ударів по стратегічних цілях на території РФ. Було вражено Новокуйбишевський нафтопереробний завод, Оренбурзький газопереробний комплекс і базу паливно-мастильних матеріалів у Бердянську, повідомив Генштаб ЗСУ.

Ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман наголосив, що українські війська мають право завдавати ударів по центрах ухвалення рішень у Росії, зокрема по Кремлю та телецентру "Останкіно". Такі атаки, за його словами, матимуть значний емоційний і політичний вплив на російське суспільство, однак найбільший військовий ефект принесуть удари по заводах, нафтопереробних підприємствах та військовій інфраструктурі РФ.

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Здатні долати понад 1500 км: СБУ показала модернізовані дрони Sea Baby (відео)

14:39

Місто-мільйонник може залишитися без світла на кілька днів: невтішний прогноз

14:31

Свічки та ліхтарики не знадобляться: як можна зробити світло без електрикиВідео

